Завтра в Баку будет тепло, а в районах - дождливо

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, преимущественно без осадков.

Как передает 1news.az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, юго-восточный ветер в течение дня сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 14-17°C, днем 20-24°C. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 60-65%.

Погода в районах Азербайджана в основном без осадков. Однако в северных и западных районах вечером ожидаются отдельные дожди с грозами. Местами возможны кратковременные ливни и град. Местами возможен туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 11-16°С, днем 20-25°С, в горах ночью 2-7°С, днем 8-13°С.