Азербайджан одержал очередную победу в Лиге наций по футболу среди ампутантов

Сборная Азербайджана одержала очередную победу в Лиге наций по футболу среди ампутантов.

Подопечные Рамиля Хабибова обыграли команду Нидерландов со счетом 1:0.

Матч прошел на "Байыл Арене" в Баку.

Единственный гол на 50-й минуте забил Санан Гаджиев.

Отметим, что азербайджанская сборная ранее выиграла у команды Бельгии со счетом 3:0 и сыграла в безголевую ничью с Израилем. Команда проведет свой следующий матч сегодня против Украины, встреча начнется в 17:00.

Источник: Репорт