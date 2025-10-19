Три боксера из Азербайджана одержали победу на чемпионате Европы в Черногории

В Будве (Черногория) стартовал чемпионат Европы по боксу среди спортсменов до 15 лет.

В первый день соревнований победу одержали три спортсмена сборной Азербайджана.

Эльян Мусазаде (50 кг) в 1/16 финала победил Давидаса Шишикиса (Литва). Наш боксер одержал победу со счетом 5:0 (30:24, 30:26, 30:26, 30:25, 30:26). В следующем бою он встретится с Владимиром Хвистани (Грузия).

Насрин Абдуллазаде (40 кг) также дебютировала на чемпионате Европы. В 1/8 финала наша спортсменка одержала победу над Эстер Молошей (Венгрия) – 3:2 (29:28, 29:28, 30:27, 28:29, 28:29). В четвертьфинале Абдуллазаде встретится с Эсилой Йылдырым (Турция).

Лейла Махмудлу (50 кг) победила Александру Синаграй (Италия) в 1/8 финала. Наша представительница одержала победу над соперницей со счётом 3:1 (29:27, 29:27, 29:27, 27:29, 28:28). Свой второй поединок она проведёт против Адрианы Муньос Гинес (Испания).

Стоит отметить, что чемпионат Европы, в котором приняли участие 369 боксёров из 32 стран, завершится 25 октября.

Источник: АЗЕРТАДЖ