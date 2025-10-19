США разместили элитный отряд «Ночные сталкеры» вблизи Венесуэлы
Американский президент Дональд Трамп развернул элитный отряд «Ночные сталкеры» армии США вблизи Венесуэлы.
Об этом сообщает The New York Post (NYP).
Известно, что речь идет о 160-м авиационном полке специального назначения, известном как «Ночные сталкеры», который использует ударные вертолеты для действий в самых опасных ситуациях и доставляет в зоны конфликтов наиболее подготовленные подразделения американского спецназа.
