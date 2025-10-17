Стартовал приём заявок на участие в конкурсе EY «Предприниматель года 2026» - ФОТО
Стартовал приём заявок на участие в международной программе EY «Предприниматель года», которая отмечает достижения талантливых предпринимателей, а также даёт им возможность поделиться историей успеха и вдохновить примером других.
Подать заявку можно до 30 декабря 2025 года на сайте www.eoy.az
Программа является частью престижной глобальной инициативы с почти 40-летней историей, направленной на признание предпринимательских достижений отдельных лиц и компаний, демонстрирующих лидерские умения и стремление улучшить качество жизни своего сообщества, страны и всего мира.
В Азербайджане конкурс проводится уже седьмой год подряд при поддержке спонсоров, вносящих неоценимый вклад в развитие предпринимательства в стране: банка ABB в качестве главного спонсора и компании bp, оказывающей значительную спонсорскую поддержку. За это время более 70 предпринимателей получили уникальную возможность расширить круг деловых контактов, почерпнуть новые идеи для развития бизнеса и стать частью престижного предпринимательского сообщества.
Критерии участия
Претендент должен соответствовать следующим требованиям:
· Участник должен быть основателем и основным инвестором компании (преемники семейного бизнеса не допускаются к участию в конкурсе);
· Доля участия в бизнесе должна составлять не менее 20%;
· Годовой оборот компании должен составлять от 300 000 до 30 млн манатов как минимум за один из последних двух отчетных лет;
· Компания должна оперировать на рынке не менее двух лет;
· Штат компании должен состоять из минимум пяти официально зарегистрированных сотрудников.
Критерии отбора
При оценке кандидатов жюри будет учитывать такие качества как:
· предпринимательский дух и лидерство;
· инновационность;
· устойчивый рост бизнеса и создание ценности;
· влияние на отрасль и вклад в долгосрочное развитие.
Имена победителей в номинациях, а также имя национального победителя будут объявлены на торжественной Гала-церемонии, ставшей одним из ключевых мероприятий бизнес-индустрии страны. Победитель национального этапа конкурса представит Азербайджан в международном финале конкурса в Монако.
Спонсоры и партнеры
Главный спонсор - ABB
Спонсорская поддержка - bp
Партнёры:
APFM (Ассоциация профессиональных финансовых менеджеров Азербайджана), журнал Finansist, Ekvita и Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики – AZPROMO .
Дополнительная информация
Для подробной информации о программе, критериях допуска и подаче заявки:
Сайт: www.eoy.az
Instagram: https://www.instagram.com/eoy_azerbaijan
Facebook: https://www.facebook.com/share/1BEutZg6wZT
Telegram-канал: https://t.me/eoy_azerbaijan
Telegram-бот: https://t.me/eoy_assistant_bot
Следите за обновлениями EOY Azerbaijan, чтобы быть в курсе последних новостей и ознакомиться с историями успеха предпринимателей!
На правах рекламы