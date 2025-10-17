 Стартовал приём заявок на участие в конкурсе EY «Предприниматель года 2026» - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

Стартовал приём заявок на участие в конкурсе EY «Предприниматель года 2026» - ФОТО

First News Media13:58 - Сегодня
Стартовал приём заявок на участие в международной программе EY «Предприниматель года», которая отмечает достижения талантливых предпринимателей, а также даёт им возможность поделиться историей успеха и вдохновить примером других.

Подать заявку можно до 30 декабря 2025 года на сайте www.eoy.az

Программа является частью престижной глобальной инициативы с почти 40-летней историей, направленной на признание предпринимательских достижений отдельных лиц и компаний, демонстрирующих лидерские умения и стремление улучшить качество жизни своего сообщества, страны и всего мира.

В Азербайджане конкурс проводится уже седьмой год подряд при поддержке спонсоров, вносящих неоценимый вклад в развитие предпринимательства в стране: банка ABB в качестве главного спонсора и компании bp, оказывающей значительную спонсорскую поддержку. За это время более 70 предпринимателей получили уникальную возможность расширить круг деловых контактов, почерпнуть новые идеи для развития бизнеса и стать частью престижного предпринимательского сообщества.

Критерии участия
Претендент должен соответствовать следующим требованиям:

· Участник должен быть основателем и основным инвестором компании (преемники семейного бизнеса не допускаются к участию в конкурсе);

· Доля участия в бизнесе должна составлять не менее 20%;

· Годовой оборот компании должен составлять от 300 000 до 30 млн манатов как минимум за один из последних двух отчетных лет;

· Компания должна оперировать на рынке не менее двух лет;

· Штат компании должен состоять из минимум пяти официально зарегистрированных сотрудников.

Критерии отбора
При оценке кандидатов жюри будет учитывать такие качества как:

· предпринимательский дух и лидерство;

· инновационность;

· устойчивый рост бизнеса и создание ценности;

· влияние на отрасль и вклад в долгосрочное развитие.

Имена победителей в номинациях, а также имя национального победителя будут объявлены на торжественной Гала-церемонии, ставшей одним из ключевых мероприятий бизнес-индустрии страны. Победитель национального этапа конкурса представит Азербайджан в международном финале конкурса в Монако.

Спонсоры и партнеры
Главный спонсор - ABB

Спонсорская поддержка - bp

Партнёры:
APFM (Ассоциация профессиональных финансовых менеджеров Азербайджана), журнал Finansist, Ekvita и Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики – AZPROMO .

Дополнительная информация

Для подробной информации о программе, критериях допуска и подаче заявки:

Сайт: www.eoy.az

Instagram: https://www.instagram.com/eoy_azerbaijan
Facebook: https://www.facebook.com/share/1BEutZg6wZT

Telegram-канал: https://t.me/eoy_azerbaijan

Telegram-бот: https://t.me/eoy_assistant_bot

Следите за обновлениями EOY Azerbaijan, чтобы быть в курсе последних новостей и ознакомиться с историями успеха предпринимателей!

