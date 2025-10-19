 Турция заявит о готовности поддержки урегулирования на Украине | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Турция заявит о готовности поддержки урегулирования на Украине

First News Media17:38 - Сегодня
Турция заявит о готовности поддержки урегулирования на Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявит главам МИД ЕС на переговорах в Люксембурге о готовности поддержки урегулирования на Украине.

Соответствующую информацию приводит ТАСС со ссылкой на источники в турецком МИД.

«Ожидается, что наш министр заявит о готовности Турции оказать всяческую поддержку для скорейшего прекращения войны между Россией и Украиной и достижения справедливого и прочного мира», — рассказали собеседники издания.

Ранее в октябре в Турции указали на главную проблему в вопросе достижения мира на Украине. По словам Фидана, возможность урегулировать российско-украинский конфликт может появиться через несколько месяцев.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия не прекращает работу по урегулированию конфликта на Украине. Однако, по его мнению, есть противостояние этому процессу.

Поделиться:
179

Актуально

Общество

Завтра в Баку будет тепло, а в районах - дождливо

Политика

Рамиз Мехтиев исключен из состава Совета безопасности

Мнение

Мехрибан Алиева в Ватикане: Азербайджан демонстрирует силу гуманитарной ...

Общество

Стартовал приём заявок на участие в конкурсе EY «Предприниматель года 2026» - ФОТО

В мире

СМИ: Израиль уведомил США о нанесении удара по Газе

В Газа продолжают гибнуть люди, несмотря на перемирие

Трамп пригрозил Колумбии силовыми мерами

Турция заявит о готовности поддержки урегулирования на Украине

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Главу азербайджанской диаспоры Ульяновска лишили российского гражданства

На Солнце произошла пятая за день вспышка

В Шанхае экстренно сел самолет из-за возгорания аккумулятора - ВИДЕО

Нетаньяху объявил о победе Израиля

Последние новости

СМИ: Израиль уведомил США о нанесении удара по Газе

Сегодня, 18:28

В Газа продолжают гибнуть люди, несмотря на перемирие

Сегодня, 18:16

В Баку трехлетний ребенок погиб, упав с седьмого этажа

Сегодня, 18:00

Трамп пригрозил Колумбии силовыми мерами

Сегодня, 17:51

Турция заявит о готовности поддержки урегулирования на Украине

Сегодня, 17:38

Прошла первая в истории гонка «Формулы-1» в небе

Сегодня, 17:20

Азербайджан будет представлен на заседании Совета глав МИД ЕС

Сегодня, 17:00

Какой будет погода для метеочувствительных людей?

Сегодня, 16:39

SCMP: Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр времени

Сегодня, 16:34

Роналду — первый футболист в истории, забивший 800 голов на клубном уровне

Сегодня, 16:22

Паводки и сели - предупреждение от синоптиков

Сегодня, 16:07

Гурбан Гурбанов: «Карабах» - мой второй дом, а может и первый» - ВИДЕО

Сегодня, 15:51

Министерство обороны представило еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 15:37

Спикеры парламентов Азербайджана и Армении встретяся во вторник в Женеве

Сегодня, 15:22

В Нахчыване медведь напал на отца и сына

Сегодня, 15:14

Дело Рамиза Мехтиева: Захид Орудж ответил на обвинения в его адрес

Сегодня, 15:00

МИД Германии отзовет посла из Грузии

Сегодня, 14:50

В канале Самур-Абшерон утонул человек

Сегодня, 14:40

В Лувре произошло ограбление

Сегодня, 14:21

У самолета Boeing 737 на высоте 10 тыс. метров лопнуло лобовое стекло

Сегодня, 14:07
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10