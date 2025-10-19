Трамп о конфликте в Украине: «Есть война, но есть и великолепный потенциал для торговли»

Президент США Дональд Трамп уверен в том, что сможет добиться мирного урегулирования конфликта в Украине, отметив, что у Соединенных Штатов и России есть великолепный потенциал для торговли.

"Я думаю, мы сможем урегулировать ситуацию с Россией. Это непросто, - сказал он в интервью телеканалу Fox News. - Есть война, но есть и великолепный потенциал для торговли".

Американский лидер также вновь указал на свои "хорошие отношения" с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: ТАСС