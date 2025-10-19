В Грузии задержали 14 участников вчерашней акции протеста

Правоохранители задержали в Тбилиси 14 участников немногочисленной акции протеста, нарушивших новый закон о запрете ношения масок на акциях и перекрытия дорог.

Об этом сообщил замглавы МВД Александр Дарахвелидзе.

"Сегодня МВД в соответствии с кодексом об административных правонарушениях задержало 14 правонарушителей. Также ведется административное производство в отношении 13 лиц", - сообщил Дарахвелидзе.

Как отметил замминистра, среди задержанных те, кто искусственно перекрывали накануне проезжую часть, а также участники акции, закрывавшие лицо. Всего было идентифицировано 27 человек. Из них 14 задержаны, а дела других 13 в ближайшие дни будут переданы в суд.

Как подчеркнул Дарахвелидзе, в случае, если указанные лица повторно нарушат закон, в отношении них будет возбуждено уголовное дело.

Источник: ТАСС