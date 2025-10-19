Прошла первая в истории гонка «Формулы-1» в небе

На автодроме UP.Summit в Техасе прошли первые воздушные гонки, созданные по аналогии с «Формулой-1».

Об этом сообщает Mash на спорте.

В соревнованиях участвовали четыре пилота, которые преодолевали извилистую воздушную трассу на летательных аппаратах с максимальной скоростью 102 км/ч. Длина трассы составила 3,2 км, а высота полета ограничивалась 50 метрами для обеспечения безопасности.

Мероприятие проводилось при поддержке авиационных регуляторов США. Все участники использовали сертифицированные летательные аппараты вертикального взлета и посадки, соответствующие требованиям безопасности Федерального управления гражданской авиации (FAA).

Организаторы отметили значительный интерес зрителей к мероприятию. По их данным, более 15 тысяч человек наблюдали за гонками онлайн, а около 2 тысяч присутствовали на автодроме. В настоящее время рассматривается возможность проведения регулярных соревнований и создания отдельного чемпионата.

