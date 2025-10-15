Главу азербайджанской диаспоры Ульяновска лишили российского гражданства

Главу азербайджанской диаспоры и советника губернатора Ульяновска Ислама Гусейнова лишили российского гражданства.

Об этом сообщила местная журналистка Дарья Косаринова в своем Telegram-канале со ссылкой на близкий круг И.Гусейнова.

«Его российский паспорт аннулирован 14 октября решением ФСБ, въезд в страну теперь запрещен», - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства такого решения властей в настоящий момент неизвестны, официальных комментариев в ведомстве не давали.

И.Гусейнов переехал в Ульяновск 20 лет назад, после чего возглавил областной азербайджанский конгресс.