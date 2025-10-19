Трамп пригрозил Колумбии силовыми мерами

Глава вашингтонской администрации Дональд Трамп обвинил президента Колумбии Густаво Петро в поощрении производства наркотиков, а также заявил о прекращении финансовой поддержки южноамериканской республики со стороны США и о возможности принятия силовых мер.

Президент США в Truth Social выступил с утверждением, что Петро является "незаконным нарколидером, поощряющим массовое производство наркотиков на больших и маленьких полях по всей Колумбии".

"Это стало самым крупным бизнесом в Колумбии, и Петро ничего не делает для пресечения этого, несмотря на крупные платежи и субсидии со стороны США, которые являются ничем иным, как разграблением Америки", - полагает Трамп. "С сегодняшнего дня эти выплаты, выплаты в любой форме или субсидии больше не будут предоставлять Колумбии", - подчеркнул он.

"Эти наркотики производят с целью их продажи в огромных объемах в США, что приводит к гибели людей, разрушениям и хаосу", - заявил Трамп. "Петро - очень непопулярному лидеру с низким рейтингом, который допускает резкие высказывания в отношении Америки, - лучше бы незамедлительно прикрыть эти поля смерти или США сделают это за него. И это не будет красиво", - добавил американский лидер, имея в виду потенциальные силовые меры.

Петро ранее потребовал от Вашингтона объяснений после удара военных США по лодке в территориальных водах южноамериканской республики. Он отметил, что власти США "совершили убийство и нарушили суверенитет" Колумбии. По словам Петро, в результате удара был убит рыбак, который не имел отношения к торговле наркотиками.

Источник: ТАСС