Турция заявит о готовности поддержки урегулирования в Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявит главам МИД ЕС на переговорах в Люксембурге о готовности поддержки урегулирования в Украине.

Соответствующую информацию приводит ТАСС со ссылкой на источники в турецком МИД.

«Ожидается, что наш министр заявит о готовности Турции оказать всяческую поддержку для скорейшего прекращения войны между Россией и Украиной и достижения справедливого и прочного мира», — рассказали собеседники издания.

Ранее в октябре в Турции указали на главную проблему в вопросе достижения мира в Украине. По словам Фидана, возможность урегулировать российско-украинский конфликт может появиться через несколько месяцев.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия не прекращает работу по урегулированию конфликта на Украине. Однако, по его мнению, есть противостояние этому процессу.