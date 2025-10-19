 Турция заявит о готовности поддержки урегулирования в Украине | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Турция заявит о готовности поддержки урегулирования в Украине

First News Media17:38 - Сегодня
Турция заявит о готовности поддержки урегулирования в Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявит главам МИД ЕС на переговорах в Люксембурге о готовности поддержки урегулирования в Украине.

Соответствующую информацию приводит ТАСС со ссылкой на источники в турецком МИД.

«Ожидается, что наш министр заявит о готовности Турции оказать всяческую поддержку для скорейшего прекращения войны между Россией и Украиной и достижения справедливого и прочного мира», — рассказали собеседники издания.

Ранее в октябре в Турции указали на главную проблему в вопросе достижения мира в Украине. По словам Фидана, возможность урегулировать российско-украинский конфликт может появиться через несколько месяцев.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия не прекращает работу по урегулированию конфликта на Украине. Однако, по его мнению, есть противостояние этому процессу.

Поделиться:
530

Актуально

Общество

Завтра в Баку будет тепло, а в районах - дождливо

Политика

Рамиз Мехтиев исключен из состава Совета безопасности

Мнение

Мехрибан Алиева в Ватикане: Азербайджан демонстрирует силу гуманитарной ...

Общество

Стартовал приём заявок на участие в конкурсе EY «Предприниматель года 2026» - ФОТО

В мире

Эрдоган: «Турция будет и впредь защищать суверенные права и интересы ТРСК»

Туфан Эрхюрман одержал победу на выборах президента ТРСК - ОБНОВЛЕНО

Ученые из Стэнфорда вырастили тысячи мини-мозгов с помощью пищевой добавки

В Люксенбурге состоялась встреча Хакана Фидана с Каей Каллас

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

На Солнце произошла пятая за день вспышка

В Тегеране открылась станция метро в честь армянской христианской общины - ФОТО

ЕС ввел новую систему регистрации при въезде

В Газа продолжают гибнуть люди, несмотря на перемирие

Последние новости

Эрдоган: «Турция будет и впредь защищать суверенные права и интересы ТРСК»

Сегодня, 22:18

Спикер Милли Меджлиса встретилась с генеральным секретарём МПС

Сегодня, 22:02

Туфан Эрхюрман одержал победу на выборах президента ТРСК - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:53

В Баку состоялась церемония награждения Лиги наций по футболу среди ампутантов

Сегодня, 21:47

США и Израиль собирают подписи для выдвижения Трампа на Нобелевскую премию мира

Сегодня, 21:32

Жителя Хачмаза убили выстрелом из охотничьего ружья

Сегодня, 21:15

Спикер Милли Меджлиса: «Азиатская Парламентская Ассамблея превратилась в важную площадку межпарламентского сотрудничества» - ФОТО

Сегодня, 21:08

Ученые из Стэнфорда вырастили тысячи мини-мозгов с помощью пищевой добавки

Сегодня, 20:28

В Люксенбурге состоялась встреча Хакана Фидана с Каей Каллас

Сегодня, 20:10

Израиль наносит удары по Газе, погиб командир элитного подразделения ХАМАС

Сегодня, 19:47

В Казахстане робот-хирург будет участвовать в операциях на мозге

Сегодня, 19:32

Трамп оптимистично оценил будущее отношений между США и Китаем

Сегодня, 19:17

В Грузии задержали 14 участников вчерашней акции протеста

Сегодня, 19:00

Трамп о конфликте в Украине: «Есть война, но есть и великолепный потенциал для торговли»

Сегодня, 18:45

В Азербайджана снизится дальность видимости на дорогах

Сегодня, 18:38

СМИ: Израиль уведомил США о нанесении удара по Газе

Сегодня, 18:28

В Газа продолжают гибнуть люди, несмотря на перемирие

Сегодня, 18:16

В Баку трехлетний ребенок погиб, упав с седьмого этажа

Сегодня, 18:00

Трамп пригрозил Колумбии силовыми мерами

Сегодня, 17:51

Турция заявит о готовности поддержки урегулирования в Украине

Сегодня, 17:38
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10