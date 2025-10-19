Спикер Милли Меджлиса: «Азиатская Парламентская Ассамблея превратилась в важную площадку межпарламентского сотрудничества» - ФОТО

Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сагиба Гафарова председательствовала на Координационном совещании Азиатской Парламентской Ассамблеи (АПА) в рамках рабочего визита в Женеву (Швейцария) с целью участия в 151-й Ассамблее Межпарламентского Союза (МПС).

Как передает 1news.az со ссылкой на сообщение Отдела прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в своём выступлении на заседании С.Гафарова подчеркнула важную роль этих совещаний в расширении сотрудничества и координации по представляющим обоюдный интерес основным международным вопросам. По её словам, координационные совещания предоставляют замечательную возможность сполна задействовать существенный потенциал АПА для обсуждения важных международных вопросов и обмена мнениями о них, что особенно важно в столь чувствительные времена.

Отметив, что в следующем году будет отмечаться 20-я годовщина создания Азиатской Парламентской Ассамблеи, спикер Милли Меджлиса сообщила, что в истёкший период Ассамблея уже превратилась в важную площадку межпарламентского сотрудничества, конструктивного диалога и солидарности. По её словам, эта организация объединяет под своей эгидой парламенты стран-членов, даёт их голосам быть услышанными и вносит парламентский вклад в усилия наших стран по достижению общих целей.

Информируя о работе, проделанной с вступления Азербайджана в председательство организацией с 2024-го года, Сагиба Гафарова заявила, что в этот период прилагались усилия по расширению сотрудничества и диалога в рамках Ассамблеи. Азербайджаном был выдвинут ряд приоритетов, связанных с дальнейшим усилением совместной работы – развитием институционального потенциала АПА, расширением её рядов и повышением эффективности её существующих органов. Ряды организации расширились в указанный период. Так, Меджлис аш-Шура Султаната Оман стал полноправным членом АПА, а Совет Республики Национального Собрания Республики Беларусь приобрёл в ней статус наблюдателя. Также увеличилось количество международных организаций, имеющих статус наблюдателя в АПА, Ассоциации Генеральных Секретарей Арабских Парламентов был предоставлен статус наблюдателя.

Было отмечено достижение в срок председательства Азербайджана консенсуса по решению о формировании бюджета АПА, что очень важно для дальнейшего укрепления и наращивания возможностей Ассамблеи.

Отметим, что в следующем году председательство в АПА перейдет к Королевству Бахрейн.