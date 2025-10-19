Ученые из Стэнфорда вырастили тысячи мини-мозгов с помощью пищевой добавки

Исследователи из Стэнфордского университета нашли неожиданное решение проблемы массового производства миниатюрных моделей человеческого мозга.

Добавление ксантановой камеди — распространенной пищевой добавки — предотвращает слипание органоидов и позволяет выращивать тысячи одинаковых образцов.

Стэнфордская программа Brain Organogenesis уже почти десять лет занимается созданием трехмерных мозгоподобных структур из стволовых клеток. Эти модели, называемые человеческими нейральными органоидами и ассемблоидами, позволяют изучать развитие и функции мозга новыми способами. Одной из главных проблем было масштабирование производства.

«В начале у меня было восемь или девять органоидов, и я назвал каждого из них в честь мифологических существ», — вспоминает профессор Серджу Паска, директор программы. Для решения проблемы слипания команда протестировала 23 различных материала. Ксантановая камедь, широко используемая в пищевой промышленности, оказалась идеальным решением — она предотвращала слияние органоидов без побочных эффектов на их развитие.

«Теперь мы можем легко сделать 10 000 органоидов», — заявил профессор Паска.

Чтобы продемонстрировать потенциал метода, исследователи вырастили 2400 органоидов и протестировали на них 298 одобренных FDA препаратов. Несколько лекарств, включая одно для лечения рака груди, замедляли рост органоидов, что указывает на потенциальный вред для развития мозга. Метод уже доступен другим научным группам. Исследователи надеются, что эта технология ускорит изучение таких нейропсихиатрических заболеваний, как аутизм, эпилепсия и шизофрения.

Источник: Rutab.net