В Израиле начался суд над Нетаньяху

Суд в Тель-Авиве 15 октября проводит заседание по делу о коррупции, возбужденному в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

«Премьер-министр сохранял улыбку на лице, когда он и сопровождавшие его министры <...> подвергались нападкам со стороны активистов по пути в суд», — говорится в сообщении.

Нетаньяху и его супругу обвиняют в получении взяток на сумму свыше $260 тысяч. Израильскому премьеру якобы дарили ювелирные украшения, сигары и шампанское в обмен на политическое покровительство.

Кроме того, Нетаньяху якобы вступил в сговор с двумя израильскими СМИ. Например, по версии следствия, в популярном новостном портале Walla! должны были появляться только положительные отзывы о политике, а он, в свою очередь, должен был продвигать интересы компании Bezeq, которой и принадлежит интернет-ресурс.

Сам премьер все обвинения отрицает.