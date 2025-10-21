Тяжелое ДТП в Шеки: 3 погибших, 2 пострадавших

В тяжелом ДТП в Шекинском районе погибли три человека, еще двое пострадали.

Как сообщает АПА, ДТП произошло вечером около 18:00 на территории села Орабан автомобильной дороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки.

Столкнулись автомобили “KİA” и “VAZ-2107”. Трое пассажиров автомобилей скончались на места от полученных травм, еще двое получили тяжелые травмы различной степени тяжести. Они госпитализированы в отделение скорой помощи Центральной больницы Шекинского района, им оказывается первая медицинская помощь.

Личности погибших и пострадавших уточняются.

По факту возбуждено уголовное дело проводится расследование.