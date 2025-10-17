Семейная драма в Баку: Мужчина 7 лет воспитывал брата, думая, что это его сын

Житель города Баку Рамин Гасанов (имя и фамилия условные), устроившись на работу в одну из международных компаний, во время обязательного медицинского обследования узнал правду, которая перевернула его жизнь.

Р.Гасанов восемь лет назад создал семью и был уверен, что у него есть 7-летний сын - два года назад брак между супругами был расторгнут, и с тех пор мужчина по решению суда исправно выплачивал алименты на ребёнка, сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az.

Однако во время медицинской проверки, проводившейся в рамках трудоустройства, результаты анализов вызвали у мужчины серьёзные вопросы, так как ему сообщили, что он не может иметь детей. Услышав это, Рамин испытал шок и сначала решил, что произошла ошибка, настаивая на невозможности подобного.

Однако ДНК-анализ, проведённый для установления отцовства, подтвердил первоначальные результаты - выяснилось, что биологическим отцом ребёнка, которого Р.Гасанов считал в течении семи лет своим сыном, он не является.

После получения медицинского заключения специалисты, сопоставив результаты анализа, заподозрили, что отцом ребёнка может быть кто-то из ближайших родственников Рамина. Так как у него нет брата, к обязательному анализу привлекли его отца. В итоге проверка подтвердила, что именно он является биологическим отцом мальчика.

Во время судебного разбирательства как 64-летний отец Р.Гасанова, так и его бывшая жена признались в случившемся. По их словам, восемь лет назад после одного застолья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, между ними произошла половая связь - они утверждали, что это был единственный случай и впоследствии подобное не повторялось.

Как выяснилось, подозрения в связи между свёкром и невесткой у соседей появились ещё задолго до разоблачения – в ходе дальнейшего расследования было установлено, что мужчина и женщина несколько раз вместе выезжали за город.

На основании результатов медицинской экспертизы и признательных показаний факт был официально подтверждён. Ребёнок, которого Р.Гасанов считал своим сыном, юридически был признан его братом.

По решению суда, сумма алиментов, которую Р.Гасанов выплачивал на протяжении двух лет, была возвращена ему - обязанность по дальнейшей выплате алиментов возложена на биологического отца ребёнка.