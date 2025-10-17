 Семейная драма в Баку: Мужчина 7 лет воспитывал брата, думая, что это его сын | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Семейная драма в Баку: Мужчина 7 лет воспитывал брата, думая, что это его сын

Феликс Вишневецкий15:10 - Сегодня
Семейная драма в Баку: Мужчина 7 лет воспитывал брата, думая, что это его сын

Житель города Баку Рамин Гасанов (имя и фамилия условные), устроившись на работу в одну из международных компаний, во время обязательного медицинского обследования узнал правду, которая перевернула его жизнь.

Р.Гасанов восемь лет назад создал семью и был уверен, что у него есть 7-летний сын - два года назад брак между супругами был расторгнут, и с тех пор мужчина по решению суда исправно выплачивал алименты на ребёнка, сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az.

Однако во время медицинской проверки, проводившейся в рамках трудоустройства, результаты анализов вызвали у мужчины серьёзные вопросы, так как ему сообщили, что он не может иметь детей. Услышав это, Рамин испытал шок и сначала решил, что произошла ошибка, настаивая на невозможности подобного.

Однако ДНК-анализ, проведённый для установления отцовства, подтвердил первоначальные результаты - выяснилось, что биологическим отцом ребёнка, которого Р.Гасанов считал в течении семи лет своим сыном, он не является.

После получения медицинского заключения специалисты, сопоставив результаты анализа, заподозрили, что отцом ребёнка может быть кто-то из ближайших родственников Рамина. Так как у него нет брата, к обязательному анализу привлекли его отца. В итоге проверка подтвердила, что именно он является биологическим отцом мальчика.

Во время судебного разбирательства как 64-летний отец Р.Гасанова, так и его бывшая жена признались в случившемся. По их словам, восемь лет назад после одного застолья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, между ними произошла половая связь - они утверждали, что это был единственный случай и впоследствии подобное не повторялось.

Как выяснилось, подозрения в связи между свёкром и невесткой у соседей появились ещё задолго до разоблачения – в ходе дальнейшего расследования было установлено, что мужчина и женщина несколько раз вместе выезжали за город.

На основании результатов медицинской экспертизы и признательных показаний факт был официально подтверждён. Ребёнок, которого Р.Гасанов считал своим сыном, юридически был признан его братом.

По решению суда, сумма алиментов, которую Р.Гасанов выплачивал на протяжении двух лет, была возвращена ему - обязанность по дальнейшей выплате алиментов возложена на биологического отца ребёнка.

Поделиться:
4280

Актуально

Точка зрения

Азербайджан выигрывает дипломатическую партию: Париж идет на сближение

Общество

Баку готовится принять Всемирный градостроительный форум-2026

Xроника

Ильхам Алиев направил обращение участникам 4-го заседания Азиатского культурного ...

Общество

Стартовал приём заявок на участие в конкурсе EY «Предприниматель года 2026» - ФОТО

Общество

В Баку проходит 4-е заседание Азиатского совета по культуре ICAPP - ФОТО

Состоялось 57-е заседание Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ - ФОТО

Минфин: Никаких рисков финансовой устойчивости пенсионной системы нет

Баку готовится принять Всемирный градостроительный форум-2026

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Семейная драма в Баку: Мужчина 7 лет воспитывал брата, думая, что это его сын

В Баку откроется новый цирк – ФОТО

В Азербайджане вводятся ограничения в связи с пассажироперевозками на такси

Фотограф в Баку получил 4 суток ареста за незаконную деятельность и сопротивление полиции

Последние новости

В Баку проходит 4-е заседание Азиатского совета по культуре ICAPP - ФОТО

Сегодня, 16:40

Состоялось 57-е заседание Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ - ФОТО

Сегодня, 16:35

Брюссель наращивает финансовое присутствие в Армении - 2,5 млрд евро инвестиций

Сегодня, 16:30

Президент: Азербайджан продвигает гармоничные отношения между различными культурами на международной арене

Сегодня, 16:28

Минфин: Никаких рисков финансовой устойчивости пенсионной системы нет

Сегодня, 16:25

Президент Ильхам Алиев: На протяжении всей истории Азербайджан был уникальным местом слияния различных цивилизаций

Сегодня, 16:20

Президент: Азиатский совет по культуре ICAPP является важной платформой для раскрытия потенциала континента в области межкультурного диалога

Сегодня, 16:16

ВОЗ: Ежегодно около 1,5 млн человек умирает от отравления свинцом

Сегодня, 16:14

Трамп заявил, что хорошо ладит с лидером КНР

Сегодня, 16:05

Суд над гражданами Армении продолжается оглашением документов

Сегодня, 15:55

Баку готовится принять Всемирный градостроительный форум-2026

Сегодня, 15:30

В течение двух недель или чуть позже - Песков о сроках возможной встречи Путина и Трампа

Сегодня, 15:23

Стартует конкурс «EY Предприниматель года» при поддержке Банка ABB

Сегодня, 15:17

Семейная драма в Баку: Мужчина 7 лет воспитывал брата, думая, что это его сын

Сегодня, 15:10

Под руинами Газы лежат не менее 20 тыс. неразорвавшихся снарядов

Сегодня, 14:52

Ильхам Алиев направил обращение участникам 4-го заседания Азиатского культурного совета ICAPP

Сегодня, 14:42

Умайра Тагиева: Смертность резко растет при температуре выше 36°C

Сегодня, 14:25

Социальное партнёрство ради развития спорта в регионах: Фонд Red Hearts и Федерация дзюдо Азербайджана начали сотрудничество

Сегодня, 14:20

ООН назвала Азербайджан настоящим климатическим лидером

Сегодня, 14:15

Погода на субботу: В Азербайджане ожидаются дожди

Сегодня, 14:10
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10