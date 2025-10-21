 Тяжелое ДТП в Шеки: 3 погибших, 2 пострадавших - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Общество

Тяжелое ДТП в Шеки: 3 погибших, 2 пострадавших - ОБНОВЛЕНО

First News Media23:00 - 21 / 10 / 2025
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что несколько человек оказались зажаты в автомобилях в результате ДТП на территории села Ашагы Кюнгют Шекинского района.

Как сообщает Report, на место происшествия были направлены спасатели Шекинской городской пожарной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что при столкновении легковых автомобилей марок KIA, "ВАЗ-2107" и "ВАЗ-2106" оказавшиеся зажатыми в деформированных транспортных средствах трое человек погибли.

Сотрудники ведомства с помощью специальных средств извлекли из автомобиля "ВАЗ-2107" тела Расуллу Турана Кямал оглу (1992 г.р.), Мехтиевой Парваны Кямал кызы (1981 г.р.) и Мехтиевой Егяны Кямал гызы и передали их соответствующим органам.

Пожарными были приняты соответствующие меры безопасности в районе происшествия.

Кроме того, в результате инцидента водитель автомобиля KIA Аббасов Адалят Кямал оглу (1977 г.р.) и пассажир Гасанова Нурана Афсар гызы (1982 г.р.) получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По факту ведется расследование.

19:45

В тяжелом ДТП в Шекинском районе погибли три человека, еще двое пострадали.

Как сообщает АПА, ДТП произошло вечером около 18:00 на территории села Орабан автомобильной дороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки.

Столкнулись автомобили “KİA” и “VAZ-2107”. Трое пассажиров автомобилей скончались на места от полученных травм, еще двое получили тяжелые травмы различной степени тяжести. Они госпитализированы в отделение скорой помощи Центральной больницы Шекинского района, им оказывается первая медицинская помощь.

Личности погибших и пострадавших уточняются.

По факту возбуждено уголовное дело проводится расследование.

