Трамп заявил, что движется к завершению девятой войны

Президент США Дональд Трамп вновь поставил себе в заслугу преодоление ряда вооруженных конфликтов в различных регионах мира и пообещал, что вскоре добьется завершения еще одного.

"Мы добились завершения восьми войн. И, хотите - верьте, хотите - нет, грядет завершение девятой", - сказал американский лидер. Он выступил на встрече с членами Сената Конгресса США от Республиканской партии в Белом доме.

Глава администрации США упомянул в числе конфликтов, которые, по его мнению, были преодолены благодаря его личным усилиям, вспышку напряженности между Индией и Пакистаном. Какой конфликт он имеет в виду под девятым, Трамп не уточнил.

Источник: ТАСС