Илью Варламова внесли в перечень экстремистов и террористов в РФ

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов признанного иноагентом блогера Илью Варламова.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

В августе 2025 года Мещанский суд Москвы заочно приговорил блогера к восьми годам колонии и штрафу в размере 99,5 млн руб. по делу о фейках об армии. Суд признал его виновным в распространении ложных данных по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 207.3 УК), а также в уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК). В материалах дела речь идет о публикациях на YouTube-канале блогера.