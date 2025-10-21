Из Германии в Азербайджан будет экстрадировано лицо, подозреваемое в умышленном убийстве человека

Ходатайство Генеральной прокуратуры об экстрадиции гражданина Украины Самика Ариф оглу Бабаева в соответствии с требованиями Европейской конвенции «Об экстрадиции» от 13 декабря 1957 года было удовлетворено компетентными органами Федеративной Республики Германия.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, в связи с установлением обоснованных подозрений в том, что Самик Бабаев действовал в качестве соучастника в совершении преступного деяния по умышленному убийству человека, было принято решение о его привлечении в качестве обвиняемого лица, и он был объявлен в международный розыск за уклонение от следствия.

Пенитенциарная служба Министерства юстиции принимает необходимые меры с целью доставки обвиняемого лица в нашу страну.