СМИ: «Досье предательства Рамиза Мехтиева»

Издание Qafqazinfo опубликовало редакционную статью об арестованном накануне бывшем главе Администрации Президента Азербайджана Рамизе Мехтиеве.

Как отмечается в материале, арест Рамиза Мехтиева по обвинению в действиях, направленных на захват государственной власти, госизмене и легализации имущества, добытого преступным путём, не стал для азербайджанского народа большой неожиданностью, поскольку эти действия лежат в основе карьеры Мехтиева: «Он обогащался, злоупотребляя служебным положением и принося государственные интересы Азербайджана в жертву империи, рабом которой он был всю свою жизнь».

В статье утверждается, что Мехтиев, добившийся карьерного роста в бывшей империи, так и не смог избавиться от большевистского мышления: «Его карьерный рост был обусловлен не личными качествами или способностями, а интригами. Истинное лицо этого человека, известного как мастер интриг, стало ещё более очевидным после восстановления независимости Азербайджана. Мехтиев играл роль «троянского коня» против независимой политики Азербайджана, используя свои служебные полномочия в интересах империи. Ради достижения этой цели он даже предал общенационального лидера Гейдара Алиева, назначившего его на должность главы президентской администрации.

Хотя Мехтиев пытался позиционировать себя как «национального человека» и «соратника» общенационального лидера, его предательства в отношении Гейдара Алиева всегда были предметом закулисных обсуждений. Об этом свидетельствуют и конкретные факты. В тяжёлые дни 1990-х годов народ желал возвращения Гейдара Алиева к власти для спасения страны. Обеспокоенные этим всенародным требованием, Москва и ее приспешники в Баку начали кампанию против Гейдара Алиева. Одним из главных участников этой кампании был Рамиз Мехтиев. Свидетели хорошо помнят выступления Мехтиева против Гейдара Алиева на заседаниях Бюро, организованных Везировым. Рамиз Мехтиев также действовал как муталибовец в вопросе о 65-летнем возрастном цензе, который был установлен, чтобы не допустить возвращения Гейдара Алиева к власти по требованию народа. Когда сторонники Великого Лидера обратились к Мехтиеву с просьбой поддержать вопрос об отмене 65-летнего возрастного ценза, он отказался присоединиться к этому процессу. Во время попытки переворота, предпринятой Суретом Гусейновым 4 октября, Рамиз Мехтиев «отошел в сторону», запомнившись тем, что не выразил какой-либо позиции.

В тёмном прошлом Мехтиева таких случаев предостаточно. Но на этом всё не заканчивается. Мехтиев, который с одной стороны, в той или иной форме поддерживал процессы против Гейдара Алиева, с другой стороны, всеми силами стремился попасть в его команду. Ведь целью было быть представленным во власти, и для этого он был хамелеоном в прямом смысле этого слова. После возвращения общенационального лидера к власти в назначении Мехтиева на этот пост сыграли роль два фактора: его политическое хамелеонство, достаточно профессиональное, чтобы скрыть его истинные намерения, и давление России, рабом которой он был, на слабый Азербайджан, только что обретший независимость и спасённый от угрозы распада.

План Москвы состоял в том, чтобы сохранить свои рычаги влияния в восстановившем независимость Азербайджане и создать в республике агентурную сеть. И в этом деле Мехтиев рассматривался как незаменимая фигура для выполнения этой миссии. И тот факт, что на протяжении всей своей карьеры он безоговорочно жертвовал государственными интересами Азербайджана ради империи и достойно выполнял свою предательскую миссию, показал Москве, что там не ошиблись...

Живя в Баку, Мехтиев работал на Москву. Этот факт время от времени тиражировался в открытых источниках в период пребывания его на высоком посту. Мехтиев никак не реагировал на появление этих фактов и не отказывался от своей предательской миссии, а, напротив, словно «так и должно быть», координировал обеспечение имперских интересов.

Досье предательства Мехтиева можно классифицировать по нескольким направлениям.

Первое – формирование связанной с Россией «пятой колонны».

В то время, как национальные кадры под руководством Гейдара Алиева боролись за то, чтобы спасти Азербайджана от свалившихся на него трудностей и положить конец оккупации азербайджанских земель, Мехтиев, используя свои официальные полномочия, занимался созданием сети, связанной с Россией в политической, информационной и экономико-деловой сферах. И это ему удалось. Главной задачей «пятой колонны» было не допустить превращения Азербайджана в могущественное государство, удержать его под влиянием России и затруднить защиту национальных интересов. Для достижения этой цели периодически предпринимались различные попытки диверсии.

Второе – организация давления на политическую власть.

Рамиз Мехтиев и возглавляемая им «пятая колонна» также вели сепаратную деятельность с политической оппозицией, чтобы защитить свои позиции во власти и показать постоянную «потребность» в себе. По имеющимся данным, между радикальной оппозицией и Мехтиевым существовало тайное сотрудничество. Оппозиция получала от этого сотрудничества финансы и определённые привилегии, в то время как Мехтиев и его команда, организуя их «управляемые» протесты, «демонстрировали мускулы». Таким образом, они пытались создать впечатление, что «без нас защитить власть невозможно». Формирование и поддержка «матерной оппозиции» за рубежом служило той же цели. Когда внутри страны активность радикальной оппозиции спала до нуля, появилась «матерная оппозиция». Здесь явно прослеживались две цели: попытка навредить отношениям Азербайджана с европейскими странами, где базировалась «матерная оппозиция», и преувеличить «роль Мехтиева и его группы в защите государства и власти».

Обе цели напрямую служили интересам России. В этом контексте неслучайно Рамиз Мехтиев считал себя «серым кардиналом». Тем самым он одновременно демонстрировал империи, которой служил, своё могущество, внушал страх, связанный с «пятой колонной», и считал себя «фактическим правителем» страны.

Однако самоуверенность в себе «серого кардинала» была устранена в 2019 году одним решением президента Ильхама Алиева. Это решение было принято накануне Отечественной войны, и целью было очистить Администрацию президента от предателей. Предательской миссии Рамиза Мехтиева, Али Гасанова, Абульфаса Гараева и других был положен конец. Затем настала очередь Наджмеддина Садыкова, а затем называвшего себя «большевиком» Азера Гасымова и других. Исторические успехи, достигнутые в ходе Отечественной войны и в постконфликтный период, показали, что с этими предателями добиться результатов было бы невозможно. Именно после их зачистки был положен конец внутренним провокациям, направленным против национальных интересов Азербайджана.

На фоне всего этого один момент особенно привлекает внимание: почему Рамиз Мехтиев арестован сейчас?

Выведение Мехтиева из тени президентской администрации стало важной частью процесса очищения от предателей. Однако Мехтиев продолжил свою деятельность в Национальной Академии наук, якобы будучи хорошо знакомым со сферой науки. Хотя общеизвестно, что научные исследования за его подписью были написаны другими. Мехтиев, воспользовавшись своими полномочиями, через давление заполучил исследовательские работы десятков учёных или принуждал их писать эти работы, а затем тиражировал их как «научные исследования» под своей подписью. Его путь в НАНА также пролегал через эту фальшивую научную деятельность. Мехтиев и храм науки превратил в рассадник интриг в прямом смысле этого слова. Существует поговорка: «Если дать возможность человеку, всю жизнь прожившему в хижине, построить дворец, он построит хижину размером с дворец». Построивший карьеру на интригах, Мехтиев управлял академией так, как считал нужным. В результате он убрал национальные кадры из НАНА и привлёк туда своих «чёрных кассиров». Например, есть информация, что «деятельность» Элтона Мамедова в НАНА была рассчитана исключительно на это. Он незаконно завладел имуществом НАНА. События, произошедшие вокруг Ботанического сада, тоже подтверждают это.

2019–2022 годы, когда Мехтиев возглавлял НАНА, – одна из самых тёмных страниц азербайджанской науки. По имеющимся данным, он также использовал НАНА для координации и управления «пятой колонной». Члены этой сети даже выстраивались в очередь, чтобы попасть на прием Мехтиева в научном учреждении. В результате этих беззаконий Мехтиев был отстранён от должности президента НАНА в 2022 году. Было ожидаемо, что Мехтиев, которому было за 80, проживёт свою старость с женой-армянкой и внуками и, по крайней мере, впервые сделает тем самым доброе дело для Азербайджана, которым он пользовался всю свою жизнь. Однако предательство – это как болезнь, и на примере Мехтиева в этом можно еще раз убедиться. Ощущающий себя «Наполеоном в изгнании», Мехтиев опять не отказался от своей предательской миссии. По имеющимся данным, он писал доносы в спецслужбы иностранного государства и призывал к государственному перевороту в Азербайджане. Именно это и является главным мотивом его ареста.

Хотя арест Мехтиева является основательным шагом на пути к ликвидации «пятой колонны», это не означает полного очищения от этой сети. Дело Аднана Ахмедзаде показало, что скрывающаяся из инстинкта самосохранения сеть способна при первой же возможности совершить провокации против государственных интересов. Ресурсов для этого у неё предостаточно. В этой связи для государственных интересов Азербайджана жизненно важно, чтобы процесс не ограничился лишь Рамизом Мехтиевым, и чтобы были нейтрализованы все члены группы».