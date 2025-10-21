 Обнародована повестка дня очередного заседания Милли Меджлиса | 1news.az | Новости
Политика

Обнародована повестка дня очередного заседания Милли Меджлиса

First News Media18:20 - Сегодня


Обнародована повестка дня заседания Милли Меджлиса, которое состоится 24 октября.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в повестку дня заседания включено 17 следующих вопросов:

1. О назначении судей Верховного Суда Азербайджанской Республики;

2. Об освобождении Ф.М.Аббасова от должности судьи Верховного cуда Нахчыванской Автономной Республики;

3. О назначении судей Бакинского апелляционного суда;

4. О назначении судей Гянджинского апелляционного суда;

5. О назначении Р.А.Халилова судьей Сумгайытского апелляционного суда;

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об обязательном страховании от утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О медицинском страховании» (третье чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «О таможенном тарифе» (третье чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики «О государственных услугах» (второе чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об автомобильном транспорте» (второе чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики об исполнении наказаний и Закон Азербайджанской Республики «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» (второе чтение);

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об ипотеке» (второе чтение);

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики» (второе чтение);

14. Законопроект Азербайджанской Республики «О транспортно-экспедиционной деятельности» (первое чтение);

15. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс торгового судоходства Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О транспорте» и «Об автомобильном транспорте» (первое чтение);

16. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об общем образовании» (первое чтение);

17. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Семейный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики об исполнении наказаний, Жилищный кодекс Азербайджанской Республики, в Закон Азербайджанской Республики «О регистрации по месту жительства и месту нахождения», «О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки», «О государственной пошлине», «О молодежной политике», «Об утверждении Положения о комиссиях по защите прав детей», «О питании младенцев и детей раннего возраста», «О профилактике безнадзорности и нарушений прав несовершеннолетних», «О борьбе с торговлей людьми», «О социальных пособиях», «О трудовых пенсиях», «О социальной адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях», «О физической культуре и спорте», «Об образовании», «О социальном обслуживании», «Об обязательном медицинском освидетельствовании детей», «О профессиональном образовании», «О правах лиц с ограниченными возможностями», «Об общем образовании», «О донорстве и трансплантации органов и тканей человека», «О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки» номер 79-VIIGD от 29 ноября 2024 года и «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки» номер 151-VIIGD от 7 марта 2025 года (первое чтение).





