 При взрыве бензовоза в Нигерии погибли не менее 30 человек | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

При взрыве бензовоза в Нигерии погибли не менее 30 человек

First News Media22:25 - 21 / 10 / 2025
При взрыве бензовоза в Нигерии погибли не менее 30 человек

Не менее 30 человек погибли и еще около 40 получили ожоги разной степени тяжести в результате инцидента с бензовозом на западе Нигерии.

Об этом сообщила газета The Nation со ссылкой на очевидцев.

По предварительным данным, бензовоз попал в ДТП на шоссе Агае - Бида в штате Нигер. Местные жители решили похитить содержимое цистерны и стали откачивать его. Произошел взрыв, разлившаяся жидкость загорелась.

Председатель отделения профсоюза водителей бензовозов и газовозов Нигерии Фарук Мохаммед Каво подтвердил факт происшествия. По его данным, только с начала месяца в штате Нигер зафиксировано около 30 подобных инцидентов.

Поделиться:
264

Актуально

Xроника

На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры государственного ...

Общество

Азербайджанский борец стал победителем чемпионата мира в Сербии

Xроника

Завершился государственный визит Президента Ильхама Алиева в Казахстан - ФОТО

Xроника

Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев посетили Международный центр искусственного ...

В мире

Саркози начал писать книгу в тюрьме

При взрыве бензовоза в Нигерии погибли не менее 30 человек

Трамп заявил, что движется к завершению девятой войны

Пашинян прибыл в Грузию

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Опубликованы детали гибели азербайджанца Вугара Гусейнова и его супруги Лилит Исраелян во время теракта в «Крокус Сити Холле»

Эрдоган: «Турция будет и впредь защищать суверенные права и интересы ТРСК»

Ученые раскрыли возможную основную причину смерти от рака

Сына Каддафи отпустили под залог в $11 млн долларов

Последние новости

Bloomberg: Европа работает над планом урегулирования конфликта в Украине

Сегодня, 00:00

Саркози начал писать книгу в тюрьме

21 / 10 / 2025, 23:40

Али Асадов находится с визитом в Тбилиси

21 / 10 / 2025, 23:20

Тяжелое ДТП в Шеки: 3 погибших, 2 пострадавших - ОБНОВЛЕНО

21 / 10 / 2025, 23:00

Азербайджанский борец греко-римского стиля - в финале чемпионата мира

21 / 10 / 2025, 22:40

При взрыве бензовоза в Нигерии погибли не менее 30 человек

21 / 10 / 2025, 22:25

Трамп заявил, что движется к завершению девятой войны

21 / 10 / 2025, 22:04

На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры государственного визита в Казахстан

21 / 10 / 2025, 21:43

Азербайджанский борец стал победителем чемпионата мира в Сербии

21 / 10 / 2025, 21:20

Пашинян прибыл в Грузию

21 / 10 / 2025, 21:00

Из Германии в Азербайджан будет экстрадировано лицо, подозреваемое в умышленном убийстве человека

21 / 10 / 2025, 20:42

Прокуратура Армении требует ужесточить наказание в отношении архиепископа Аджапахяна

21 / 10 / 2025, 20:20

Завершился государственный визит Президента Ильхама Алиева в Казахстан - ФОТО

21 / 10 / 2025, 20:00

Стала известна дата телепремьеры сериала «Константинополь», съемки которого проходили в Баку – ВИДЕО

21 / 10 / 2025, 19:31

Обнародована стоимость хаджа из Азербайджана

21 / 10 / 2025, 19:17

Вслед за мэром арестован главный архитектор Гюмри

21 / 10 / 2025, 19:00

Илью Варламова внесли в перечень экстремистов и террористов в РФ

21 / 10 / 2025, 18:35

Обнародована повестка дня очередного заседания Милли Меджлиса

21 / 10 / 2025, 18:20

Между представителями Азербайджана и Ирана состоялась встреча по регулированию сетей мобильной связи -

21 / 10 / 2025, 18:08

В TƏBİB прокомментировали трагедию в Сумгаите - ОБНОВЛЕНО

21 / 10 / 2025, 17:53
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10