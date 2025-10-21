Прокуратура Армении требует ужесточить наказание в отношении архиепископа Аджапахяна

Прокуратура Армении обжаловала приговор в отношении главы Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископа Микаэля Аджапахяна.

Как передают армянские СМИ, об этом сообщили ее адвокаты.

По их информации, ведомство требует от Апелляционного суда назначить Аджапахяну наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев вместо 2 лет, к которым его приговорил суд первой инстанции.

Напомним, что 3 октября Аджапахян был приговорен к 2 годам лишения свободы.