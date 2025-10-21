Стала известна дата телепремьеры сериала «Константинополь», съемки которого проходили в Баку – ВИДЕО

30 октября в онлайн-кинотеатре Иви и 3 ноября на телеканале НТВ состоится премьера исторической драмы «Константинополь», часть съемок которой проходила минувшей осенью в столице Азербайджана.

Производством сериала занималась компания «ВайТ Медиа» по заказу онлайн-кинотеатра Иви и телеканала НТВ. Авторами сценария выступили Алексей Мизгирев, Анастасия Максимова и Владлен Максимов, спродюссирован проект Тимуром Вайнштейном и Юлией Сумачёвой, кресло режиссер-постановщик Сергей Чекалов.

Главные роли в проекте исполнили Александр Устюгов, Оксана Акиньшина, Кирилл Кяро, Вячеслав Чепурченко и Сергей Марин. Также в проекте задействованы и азербайджанские актеры Кенуль Нагиева, Кямран Агабалаев, Джавидан Новруз и другие.

Сюжет: Белогвардейский офицер Сергей Нератов в исполнении Александра Устюгова прибывает из Крыма в Константинополь вместе с тысячами беженцев. Чтобы выжить, мужчины преступают закон, а женщины забывают о чести. Одинокий и сломленный Нератов становится во главе русской эмиграции, не щадя ни чужих, ни своих.

