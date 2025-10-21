Совместное содержание животных на рынках грозит эпидемией - ФОТО

С ростом риска распространения сезонных заболеваний особое значение приобретает строгое соблюдение гигиенических и ветеринарных требований на рынках животных.

Как передает 1news.az, Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) сообщает, что совместное содержание животных различного происхождения на рынках и несоблюдение установленных правил может спровоцировать распространение инфекций. Проведенный мониторинг показывает, что в некоторых регионах эти правила нарушаются, что создает угрозу как для животных, так и для людей.

Для сохранения эпизоотологической стабильности АПБА напоминает о необходимости строгого соблюдения требований, предъявляемых к владельцам рынков и продавцам.

«Не будем забывать: здоровое животное означает здоровую пищу, а здоровая пища - здорового человека!» - подчеркнули в Агентстве.