Между представителями Азербайджана и Ирана состоялась встреча по регулированию сетей мобильной связи

Политика

First News Media18:08 - Сегодня
В Тегеране состоялась встреча по координации сетей мобильной связи между Азербайджаном и Ираном. В ней приняли участие специалисты Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, Агентства информационно-коммуникационных технологий, Государственного управления радиочастот и операторов мобильной связи.

Как сообщили в министерстве, на встрече были подробно обсуждены вопросы регулирования существующих и перспективных сетей мобильной связи в приграничных районах Азербайджана и Ирана, достигнуты необходимые технические договоренности.

Кроме того, были обсуждены работы, проводимые в рамках достигнутых 10-12 июня этого года в Баку соглашений по освобождению диапазонов 700/800 МГц, а также по ТВ- и FM-радиовещанию.

Было принято решение о продолжении сотрудничества по указанным вопросам.

