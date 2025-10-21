 Трамп выступил с угрозой в отношении ХАМАС | 1news.az | Новости
В мире

Трамп выступил с угрозой в отношении ХАМАС

First News Media17:42 - Сегодня
Трамп выступил с угрозой в отношении ХАМАС

Президент США Дональд Трамп заявил, что ряд союзников Вашингтона на Ближнем Востоке выразили готовность "ввести крупные силы" в сектор Газа, если движение ХАМАС нарушит условия мирного соглашения.

"Многие наши великие союзники на Ближнем Востоке и в соседних регионах прямо и с большим энтузиазмом сообщили мне, что по моему запросу готовы войти в Газу с крупными силами и "разобраться с ХАМАС", если он продолжит вести себя плохо, нарушая договорённости с нами", — написал Трамп в своей соцсети TRUTH Social.

Американский лидер отметил, что пока призвал эти страны "не торопиться" и сохранять надежду на выполнение соглашения со стороны ХАМАС, дав движению шанс "поступить правильно". "Если они не сделают правильного выбора, конец ХАМАС будет быстрым, яростным и беспощадным", — подчеркнул президент.

Трамп также поблагодарил союзников, включая Индонезию, за поддержку усилий США, что "любовь и единство, которые сегодня проявляются на Ближнем Востоке, не наблюдались тысячу лет".

Источник: РИА Новости

