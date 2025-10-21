 Обнародована стоимость хаджа из Азербайджана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Обнародована стоимость хаджа из Азербайджана

First News Media19:17 - Сегодня
Обнародована стоимость хаджа из Азербайджана

По рекомендации Министерства хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия стартовал приём документов для совершения паломничества (хадж).

Об этом сообщил АПА завотделом внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК) Вюсал Джахангири.

С учётом многочисленных обращений граждан УМК начал приём документов лиц, желающих отправиться в хадж.

Стоимость пакета на одного человека для совершения хаджа в 2026 году составит 6100 долларов США.

Паломничество будет осуществлено воздушным транспортом.

Требуемые документы:

- Общегражданский паспорт (срок действия не менее 1 года);
- Копия удостоверения личности;
- 2 цветные фотографии размером 5×5 см на белом фоне (женщины в тёмном хиджабе);
- Медицинская справка

Приём документов будет осуществляться с 22 октября 2025 года в рабочие дни с 10:00 до 16:00 в административном здании УМК по адресу: г. Баку, ул. Мирза Фатали, 7.

Количество мест ограничено, и приём документов может завершиться раньше.

Поделиться:
1396

Актуально

Xроника

Завершился государственный визит Президента Ильхама Алиева в Казахстан - ФОТО

Xроника

На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры государственного ...

Общество

Азербайджанский борец стал победителем чемпионата мира в Сербии

Xроника

Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев посетили Международный центр искусственного ...

Общество

Азербайджанский борец стал победителем чемпионата мира в Сербии

Из Германии в Азербайджан будет экстрадировано лицо, подозреваемое в умышленном убийстве человека

Тяжелое ДТП в Шеки: 3 погибших, 2 пострадавших

Обнародована стоимость хаджа из Азербайджана

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Кинотеатр «Достлуг» признан непригодным для реставрации

Арестована дочь Низами Рамзи

В Баку откроется новый цирк – ФОТО

Семейная драма в Баку: Мужчина 7 лет воспитывал брата, думая, что это его сын

Последние новости

На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры государственного визита в Казахстан

Сегодня, 21:43

Азербайджанский борец стал победителем чемпионата мира в Сербии

Сегодня, 21:20

Пашинян прибыл в Грузию

Сегодня, 21:00

Из Германии в Азербайджан будет экстрадировано лицо, подозреваемое в умышленном убийстве человека

Сегодня, 20:42

Прокуратура Армении требует ужесточить наказание в отношении архиепископа Аджапахяна

Сегодня, 20:20

Завершился государственный визит Президента Ильхама Алиева в Казахстан - ФОТО

Сегодня, 20:00

Тяжелое ДТП в Шеки: 3 погибших, 2 пострадавших

Сегодня, 19:45

Стала известна дата телепремьеры сериала «Константинополь», съемки которого проходили в Баку – ВИДЕО

Сегодня, 19:31

Обнародована стоимость хаджа из Азербайджана

Сегодня, 19:17

Вслед за мэром арестован главный архитектор Гюмри

Сегодня, 19:00

Илью Варламова внесли в перечень экстремистов и террористов в РФ

Сегодня, 18:35

Обнародована повестка дня очередного заседания Милли Меджлиса

Сегодня, 18:20

Между представителями Азербайджана и Ирана состоялась встреча по регулированию сетей мобильной связи -

Сегодня, 18:08

В TƏBİB прокомментировали трагедию в Сумгаите - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:53

Трамп выступил с угрозой в отношении ХАМАС

Сегодня, 17:42

Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев посетили Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai в Астане - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:15

Совместное содержание животных на рынках грозит эпидемией - ФОТО

Сегодня, 16:57

Суд удовлетворил ходатайство Рубена Варданяна об отказе от адвоката - ФОТО

Сегодня, 16:42

Минсельхоз прояснил, могут ли люди заразиться ящуром через продукты

Сегодня, 16:30

На Ассамблее Межпарламентского Союза состоялись обсуждения на тему защиты гуманитарных норм - ФОТО

Сегодня, 16:20
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10