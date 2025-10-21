 В TƏBİB прокомментировали трагедию в Сумгаите - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В TƏBİB прокомментировали трагедию в Сумгаите - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова17:53 - Сегодня
В TƏBİB прокомментировали трагедию в Сумгаите - ОБНОВЛЕНО

В Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил экстренный вызов с территории города Сумгаит.

В ответ на запрос 1news.az в TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями) сообщили, что бригада скорой медицинской помощи немедленно выехала по адресу вызова.

Было отмечено, что бригада скорой помощи поставила мужчине, 1983 года рождения, диагноз острый коронарный синдром, кардиогенный шок. Несмотря на оказание первичной медицинской помощи, смерть была зафиксирована в присутствии врача.

17:31

В городе Сумгайыт внезапно скончался Акиф Абгюль оглу Бахшиев, 1982 года рождения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент произошел в квартале 41 «А» города.

Ночью А.Бахшиев почувствовал себя плохо и жаловался на боли в желудке. Члены семьи, увидев ухудшение его состояния, обратились в скорую медицинскую помощь.

По утверждению родственников, А.Бахшиев скончался вскоре после того, как ему сделали инъекцию (укол) вызванные врачи.

По факту произошедшего ведется расследование.

Поделиться:
666

Актуально

Xроника

Завершился государственный визит Президента Ильхама Алиева в Казахстан - ФОТО

Xроника

На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры государственного ...

Общество

Азербайджанский борец стал победителем чемпионата мира в Сербии

Xроника

Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев посетили Международный центр искусственного ...

Общество

Азербайджанский борец стал победителем чемпионата мира в Сербии

Из Германии в Азербайджан будет экстрадировано лицо, подозреваемое в умышленном убийстве человека

Тяжелое ДТП в Шеки: 3 погибших, 2 пострадавших

Обнародована стоимость хаджа из Азербайджана

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Арестован таксист, совершивший неэтичные действия в отношении школьницы, которую вез на подготовительные занятия

ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ Маленький Мирисмаил, переживший ампутацию глаза, нуждается в срочном лечении - ФОТО

Кинотеатр «Достлуг» признан непригодным для реставрации

Скончался житель Загаталы, выживший в авиакатастрофе AZAL

Последние новости

На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры государственного визита в Казахстан

Сегодня, 21:43

Азербайджанский борец стал победителем чемпионата мира в Сербии

Сегодня, 21:20

Пашинян прибыл в Грузию

Сегодня, 21:00

Из Германии в Азербайджан будет экстрадировано лицо, подозреваемое в умышленном убийстве человека

Сегодня, 20:42

Прокуратура Армении требует ужесточить наказание в отношении архиепископа Аджапахяна

Сегодня, 20:20

Завершился государственный визит Президента Ильхама Алиева в Казахстан - ФОТО

Сегодня, 20:00

Тяжелое ДТП в Шеки: 3 погибших, 2 пострадавших

Сегодня, 19:45

Стала известна дата телепремьеры сериала «Константинополь», съемки которого проходили в Баку – ВИДЕО

Сегодня, 19:31

Обнародована стоимость хаджа из Азербайджана

Сегодня, 19:17

Вслед за мэром арестован главный архитектор Гюмри

Сегодня, 19:00

Илью Варламова внесли в перечень экстремистов и террористов в РФ

Сегодня, 18:35

Обнародована повестка дня очередного заседания Милли Меджлиса

Сегодня, 18:20

Между представителями Азербайджана и Ирана состоялась встреча по регулированию сетей мобильной связи -

Сегодня, 18:08

В TƏBİB прокомментировали трагедию в Сумгаите - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:53

Трамп выступил с угрозой в отношении ХАМАС

Сегодня, 17:42

Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев посетили Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai в Астане - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:15

Совместное содержание животных на рынках грозит эпидемией - ФОТО

Сегодня, 16:57

Суд удовлетворил ходатайство Рубена Варданяна об отказе от адвоката - ФОТО

Сегодня, 16:42

Минсельхоз прояснил, могут ли люди заразиться ящуром через продукты

Сегодня, 16:30

На Ассамблее Межпарламентского Союза состоялись обсуждения на тему защиты гуманитарных норм - ФОТО

Сегодня, 16:20
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10