В TƏBİB прокомментировали трагедию в Сумгаите - ОБНОВЛЕНО

В Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил экстренный вызов с территории города Сумгаит.

В ответ на запрос 1news.az в TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями) сообщили, что бригада скорой медицинской помощи немедленно выехала по адресу вызова.

Было отмечено, что бригада скорой помощи поставила мужчине, 1983 года рождения, диагноз острый коронарный синдром, кардиогенный шок. Несмотря на оказание первичной медицинской помощи, смерть была зафиксирована в присутствии врача.

В городе Сумгайыт внезапно скончался Акиф Абгюль оглу Бахшиев, 1982 года рождения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент произошел в квартале 41 «А» города.

Ночью А.Бахшиев почувствовал себя плохо и жаловался на боли в желудке. Члены семьи, увидев ухудшение его состояния, обратились в скорую медицинскую помощь.

По утверждению родственников, А.Бахшиев скончался вскоре после того, как ему сделали инъекцию (укол) вызванные врачи.

По факту произошедшего ведется расследование.