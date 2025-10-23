Трамп в четверг встретится с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на следующей неделе, сообщили в четверг в Белом доме.

"В четверг утром по местному времени, 30 октября президент Трамп примет участие в двусторонней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином", - сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге, рассказывая о рабочем графике Трампа на следующую неделю.

Планируется, что встреча пройдет в Южной Корее. Левитт отметила, что до этого глава Белого дома проведет переговоры с президентом Южной Кореи Ли Чже Меном и примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Источник: Интерфакс