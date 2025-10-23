Дорожная полиция предупреждает об опасности газового оборудования в машинах

Автомобили, оснащенные газовым оборудованием, являются источником серьезной опасности.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУГДП).

В обращении отмечено, что установка дополнительного газового оборудования на автомобили, работающие на бензине, создает серьезный риск с точки зрения безопасности дорожного движения:

«Согласно законодательству, данное оборудование может быть установлено только в специализированных сервисах и на основании заключения соответствующего научно-исследовательского института по безопасности дорожного движения. Однако проведенные анализы и последние инциденты показывают, что отсутствие надлежащего технического обслуживания газового оборудования в период эксплуатации, непрохождение регулярного технического осмотра, а также использование этих систем на старых и технически непригодных автомобилях зачастую приводит к тяжелым последствиям».

Подчеркнуто, что инцидент, произошедший в поселке Алят, еще раз подтверждает, что такие транспортные средства подобны «бомбе», готовой взорваться в любой момент:

«В таких случаях опасность угрожает не только водителю, но и жизни других участников движения – каждого человека на дороге. ГУГДП призывает всех быть внимательными, не рисковать безопасностью и воздержаться от установки газового оборудования на автомобили. Это вопрос сохранения не только автомобиля, но и жизни».