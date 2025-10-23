Оглашены показания азербайджанцев, подвергавшихся пыткам в армянском плену и заложниках - СУД

23 октября продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, военных преступлениях, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья – Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их адвокаты, часть потерпевших лиц, правопреемники и представители потерпевших, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Председательствующий судья Зейнал Агаев сообщил, что 82 потерпевших обратились в суд с заявлением о невозможности непосредственного участия в судебном процессе и просили исследовать их показания, данные предварительному следствию. Возражений против этого со стороны участников процесса не поступило.

Затем в суде были оглашены показания потерпевших, которые по уважительным причинам не смогли присутствовать на заседании и направили соответствующие обращения.

Согласно оглашенным показаниям потерпевшего Азада Кямал оглу Таирова, во время пребывания в армянском плену полицейский по имени Максим ударил его прикладом автомата по лицу, в результате чего у него был выбит зуб. Кроме того, этот же Максим, вставив один патрон в барабан револьвера и прокрутив его, устроил так называемую «русскую рулетку» между пленными. Он поочередно приставил оружие к голове самого А.Таирова и другого пленного – Шахлара Гурбанова и нажал на курок, однако в обоих случаях выстрела не произошло. Когда же он приставил револьвер к голове Таги Байрамова и нажал на спусковой крючок, раздался выстрел, и тот скончался на месте. По требованию армянских военнослужащих тело убитого Таги Байрамова пленные отнесли к берегу реки и похоронили там.

Потерпевший Талыб Азим оглу Тагиев в своих показаниях сообщил, что 10 апреля 1991 года близ села Хавыслы Джебраильского района армянские военнослужащие остановили автомобиль марки «Жигули», в котором находились он, а также Асадуллаев Губад Джавад оглу и Мамедов Гара Салман оглу, и доставили их в полицейское отделение Гадрута, где подвергли пыткам. В ходе опознания, проведенного в рамках расследования данного инцидента, Т.Тагиев опознал пытавших его лиц – В.Э.Мартиросяна, М.Г.Констандова и П.М.Айрияна.

В оглашенных показаниях потерпевшего Агаева Ильхама Джабир оглу сообщается, что 5 мая 1994 года он был ранен в результате обстрела со стороны вооруженных сил Армении в районе так называемого 3-го Совхоза Тертерского района и взят в плен.

Около месяца он содержался в плену в селе Гарадаглы, после чего его перевезли в Шушинскую тюрьму. Во время нахождения в плену в Гарадаглы его раны не обрабатывались, что привело к ухудшению состояния его здоровья. И.Агаева отправили в детскую больницу города Ханкенди, где содержались другие азербайджанцы, захваченные в плен или взятые в заложники армянскими военнослужащими.

В конце июня 1994 года его вновь перевезли в Шушинскую тюрьму. Потерпевший отметил, что в детской больнице над пленными и заложниками издевался надзиратель по имени Камо. Затем И.Агаева повезли в село Агбулаг Ходжавендского района, где число пленных и заложников составляло примерно 50 человек. В Агбулаге он подвергался тяжким пыткам.

Потерпевший Рагимов Вахид Гароглан оглу показал, что 28 августа 1993 года, во время армянской оккупации села Ханлыг Губадлинского района, он вместе с супругой Фадиной Галиной Геннадьевной был взят в заложники. Их избивали прикладом автомата, кулаками и ногами, один день содержали в водохранилище, после чего перевезли в поселок Гадрут. В течение всего времени содержания в заложниках они неоднократно подвергались жестоким пыткам.

Потерпевший Расим Мамедов в своих показаниях отметил, что осенью 1993 года получил ранение в результате разрыва снаряда рядом с ним, потерял сознание и упал на землю. Очнувшись, он обнаружил, что находится в автомобиле «Нива» и взят в плен. Две-три недели он находился в неизвестном месте, после чего его перевезли на ферму в Горисском районе Армении, где его избивали и подвергали жестоким пыткам. Позже его отправили в город Гюмри, где вместе с ним находились еще примерно 15–20 азербайджанских пленных и заложников, имена которых он не помнит.

Потерпевший Абдуллаев Назим Шакир оглу сообщил, что в 1988–1992 годах работал топографом-инженером в Институте проектирования южных водных ресурсов Азербайджана. 15 ноября 1991 года он был захвачен в плен на территории между Ханкенди и Шушой. Три дня его систематически жестоко избивали, не поили и не кормили, подвергая пыткам.

Согласно показаниям потерпевшего Рагимова Ильхама Аллахверан Аллахверан оглу, во время оккупации села Гарадаглы Ходжавендского района он и Аваз Мирзоев, Рафиг Мустафаев, Ханкиши Гасанзаде, Фахреддин Бахрамов были ранены, а Асиф Гасанов, Шахмар Ибрагимов, Мусейиб Насибов, Насиб Рустамов, Ясин Рахманов и Хатам Бахрамов погибли.

Ахмедов Нийят Биннат оглу показал, что 18 апреля 1993 года он, его отец Биннат, мать Бусат, сестры Зовгийя, Шаргия, Арзу, соседи Зубейда, Шамама и другие, спасая свои жизни, спрятались в каменной пещере в селе Башлыбель Кяльбаджарского района, где они жили. В тот же день армянские военнослужащие открыли огонь по пещере. Бусат и Зовгийя, а также родственники Гюльгес, Ахлиман, Чичек, Ягут, Гусейн, Мухаммед, Айгюн, Сурхай и Чингиз погибли от огнестрельных ранений. Самого Нийята и других раненых родственников взяли в заложники. Затем армянский военнослужащий выстрелил в Бинната, ранив его в руку и грудь. Вместе с другими выжившими родственниками Нийята доставили в город Ханкенди. Армянские военнослужащие поместили его и часть раненых родственников в городскую детскую больницу, а остальных – в детский сад. Там армянские врачи не давали ему никаких обезболивающих – наоборот, пытали его, наносили удары на поврежденные глаза и ноги, обматывая их грязными бинтами. В больнице его продержали около 8 месяцев. Потерпевший сказал, что стал свидетелем того, как охранники жестоко пытали раненых азербайджанских пленных.

Потерпевшая Алиева Солмаз Демир гызы в своих показаниях заявила, что 8 мая 1992 года армянские военнослужащие напали на Шушу. В то время она, члены ее семьи и родственники прятались в подвале своего дома. Через день армянские военнослужащие взяли ее и родственников в заложники, избили их прикладом автомата и ногами, посадили в грузовик и отвезли в изолятор в городе Ханкенди. Там, избив мужчин, их разделили, а женщин и детей поместили в одну камеру. Их морили голодом четыре дня, каждый день оскорбляя и угрожая смертью.

Потерпевший Мамедов Гадир Имамгулу оглу, в свою очередь, рассказал, что 20 августа 1993 года он был взят в плен армянскими вооруженными силами в Физулинском районе. После полутора лет содержания в Шушинской тюрьме его доставили в село Агбулаг Ходжавендского района. Спустя двадцать дней он бежал из плена и прибыл в Агджабединский район. В плену он подвергся пыткам.

Жительница Ходжалы Алиева Атраба Ахмед гызы в своих показаниях сообщила, что 25 февраля 1992 года около 23:00 армянские военнослужащие обстреляли город. Она и ее родственники ушли в лес и направились в сторону Агдамского района. По дороге подверглись обстрелу армянскими военнослужащими, в результате чего погибли муж ее сестры Малахат Тапдыг и восьмилетняя дочь. Во время второго обстрела Атраба получила ранение в левую ногу, и они с большим трудом добрались до села Шелли Агдамского района.

Житель города Ходжалы Азизов Ариф Гудрат оглу показал, что 26 февраля 1992 года примерно до 20:00 он и другие азербайджанские жители прятались в подвале в городе Ходжалы, затем ушли в лес в сторону села Нахчыванлы. 27 февраля около 08:00 утра армянские военнослужащие окружили их в селе Нахчыванлы и взяли в заложники.

Житель города Ходжалы Велиев Фикрет Джавад оглу, 1965 года рождения, в своих показаниях заявил, что ночью 25 февраля 1992 года город обстреляли со всех сторон из танков и бронетехники, дома были сожжены. Во время геноцида его брат Физули пропал без вести, а сестра Сурайя Велиева, Эльдар и Рафиль Ахмедовы, Ульфат Алиев остались в лесу, и от них также нет никаких вестей.

На судебном заседании были оглашены показания и других потерпевших.

Судебный процесс продолжится 24 октября.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Карамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.