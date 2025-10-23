 Пезешкиан высказался о высыхании Урмии | 1news.az | Новости
Пезешкиан высказался о высыхании Урмии

First News Media22:40 - Сегодня
Президент Ирана Масуд Пезешкиан высказался об экологической катастрофе, которая произошла в этом году в Иране, где полностью высохло озеро Урмия.

Как сообщает Mehr, по словам Пезешкиана, одноименный город когда-то считался иранским Парижем, однако теперь находится в плачевном состоянии из-за экологического бедствия.

«Урмия некогда считалась иранским Парижем, вот во что мы ее превратили», – заявил Масуд Пезешкиан.

Президент Исламской Республики также подверг критике ситуацию в Мехабаде, заявив о необходимости реформ в системе управления.

Напомним, что соленое озеро Урмия окончательно высохло к началу сентября этого года. Как отметили эксперты Journal of Arid Land, причиной катастрофического высыхания стали нерациональная хозяйственная деятельность, а также погодные условия.

