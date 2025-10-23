Азербайджано-армянский диалог в Ереване: мнения участников

Визит в Армению делегации представителей гражданского общества Азербайджана является историческим, заявил 1news.az соучредитель и директор Бакинского аналитического центра им. Топчубашова Русиф Гусейнов.

«До сих пор имели место взаимные визиты различных общественно-политических деятелей, журналистов, спортсменов, в некоторых случаях депутатов обеих стран в Азербайджан и Армению в рамках различных мероприятий. Однако нынешний осуществленный нами визит является результатом сугубо двусторонней инициативы и формата. В связи с этим мы высоко ценим его. Цель визита — внести вклад гражданского общества в мирный процесс в соответствии с духом исторической встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при участии президента США Дональда Трампа, состоявшейся 8 августа в Вашингтоне, и подписанного там Совместного заявления, и занять свое место в этом процессе», - сказал Р.Гусейнов.

Он отметил, что в рамках этого визита азербайджанская делегация получила возможность встретиться с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном и услышать его мысли: «Это тоже было очень важно. Для азербайджанских делегатов, как для группы, посетившей Ереван, было очень важно узнать позицию армянского государства, особенно понять взгляд официального Еревана на мирный процесс и поднять определенные вопросы на этой встрече. Можно сказать, что Армен Григорян в своем выступлении также больше сосредоточился на темах, волнующих наши общества, чувствовался его оптимизм относительно процесса».

Р.Гусейнов подчеркнул важность этого визита для Азербайджана, в первую очередь, ввиду его сугубо двустороннего характера, а также с точки зрения возможности для азербайджанских участников напрямую посетить Армению.

«Перед нами стоят определенные цели, планы, идеи. Мы надеемся, что в рамках того, что мы задумали, мы сможем внести свой вклад в эту межгосударственную мирную повестку, которую ведут лидеры Азербайджана и Армении. И наша цель — сохранить последовательность и непрерывность этого процесса», - указал он.

В свою очередь председатель правления Национального форума НПО Азербайджана Рамиль Искендерли также оценил состоявшийся визит и состоявшуюся в его рамках встречу как позитивное событие.

«Стороны обсудили вопросы, касающиеся актуальных проблем в обществах обеих стран, а также выработали механизмы развития отношений, организацию конкретных мероприятий в будущем, продолжения встреч в подобном формате», - сказал Р.Искендерли.

Он отметил, что после вашингтонской встречи, где была подписана совместная декларация между лидерами Азербайджана и Армении стороны договорились идти путем нормализации отношений, и как часть этого процесса гражданские общества вносят свою лепту в это общее дело.

«Мы надеемся, что в рамках общего процесса нормализации гражданское общество тоже будет участвовать в этой деятельности», - отметил Р.Искендерли.

Он сообщил, что в ходе встречи с армянскими коллегами были обсуждены несколько вопросов экономического, социального, гуманитарного характера.

«Стороны выработали предложения по механизму продолжения сотрудничества между сторонами. И естественно, особое внимание было уделено именно разработке предложения по осуществлению планов и механизмов дальнейших отношений. И мы надеемся, что этот процесс будет продолжаться эффективно, продуктивно и принесет конкретные плоды», - сказал Р.Искендерли.

Визит в Ереван оставил очень положительное впечатления и у Диляры Эфендиевой, руководителя центра «Женщина: мир и безопасность» при Обществе защиты прав женщин Азербайджана.

«Мы, конечно, понимали всю возложенную на нас ответственность, но, оказавшись там, убедились, что остальные участники тоже настроены на диалог, умеют слушать и слышать. Особенно важно было встретиться с людьми, искренне заинтересованными в восстановлении доверия и поиске общих точек соприкосновения.

На мой взгляд, у нас состоялся продуктивный и доверительный диалог. Участники не только высказывали свои позиции, но и внимательно относились к аргументам другой стороны. Темы, волнующие наше общество, достаточно разнообразны и сложны, тем не менее, практическое обсуждение проходило уважительно и конструктивно», - сказала Д.Эфендиева.

По ее словам, состоявшийся диалог показал реальную возможность укрепления взаимопонимания между гражданскими обществами двух стран.

«Между нашими народами и странами, на самом деле, много общего, и, уверена, общность целей и интересов и станут отправной точкой наших взаимоотношений. В дальнейшем встречи, скорее всего, будут охватывать более широкое число экспертов и организаций гражданского общества и СМИ», - подчеркнула правозащитница.

Она отметила, что наибольшее внимание вызвали вопросы гуманитарного характера, восстановление доверия между обществами, роль СМИ в формировании восприятия, участие гражданского сектора в процессе миростроительства, логистические и экономические возможности. Возможностей много: совместные гуманитарные инициативы, образовательные и культурные проекты, обмен опытом в медиа и гражданской деятельности - все это реально способствует укреплению доверия и лучшему знакомству обществ друг с другом, указала Д.Эфендиева.

Правозащитница считает, что потенциал двустороннего формата диалога между Азербайджаном и Арменией «очень большой»: «Это семинары, круглые столы, экспертные встречи и совместные инициативы гражданских организаций. Главное, чтобы эти контакты продолжались и развивались».

