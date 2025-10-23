 Путин: Новые санкции - это попытка оказать давление на Россию | 1news.az | Новости
Путин: Новые санкции - это попытка оказать давление на Россию

First News Media21:25 - Сегодня
Путин: Новые санкции - это попытка оказать давление на Россию

Президент РФ Владимир Путин назвал санкции попыткой оказать давление на Россию.

Об этом он сказал журналистам после заседания XVII съезда Русского географического общества.

Российский лидер подчеркнул, что новые американские рестрикции существенно не скажутся на экономическом самочувствии России. "Что касается новых санкций. Во-первых, ничего нового здесь нет. Да, они для нас носят серьезный характер и могут иметь определенные последствия, но существенно все-таки не скажутся на нашем экономическом самочувствии", - сказал Путин.

Российский президент отметил, что "если говорить о политической части, то, конечно, это акт недружественный в отношении России". "Это очевидная вещь, и он не укрепляет российско-американские отношения, которые только-только начали восстанавливаться. Конечно, такими действиями администрация США наносит ущерб российско-американским отношениям", - подчеркнул он.

