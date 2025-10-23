Зеленский: Не будет встречи в Будапеште без участия Киева

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что саммита РФ и США в Будапеште не будет без участия Украины.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, комментируя результаты своей встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне 17 октября.

"Введены санкции против российской энергетики. Не будет встречи в Венгрии без Украины. И пока нет "Томагавков". Вот такой результат. Я считаю, что это неплохо", – так он прокомментировал результаты своей встречи с Трампом.

Трамп 16 октября сообщил по итогам телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, что стороны договорились встретиться в Будапеште. 17 октября на встрече в Белом доме с Зеленским Трамп проинформировал его об итогах беседы С Путиным.

23 октября президент США заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в венгерской столице из-за бескомпромиссной позиции Москвы в решении российско-украинского конфликта.