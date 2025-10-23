Объявленный в международный розыск гражданин Азербайджана будет экстрадирован из Ирана
Ходатайство Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики о выдаче гражданина Азербайджана Ульви Рафиг оглу Гусейнова было удовлетворено уполномоченными органами Исламской Республики Иран.
Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.
В отношении Ульви Гусейнова были выявлены обоснованные подозрения в совершении преступления, связанного с кражей. В связи с этим было принято решение привлечь его в качестве обвиняемого, а за уклонение от следствия он был объявлен в международный розыск.
Для доставки обвиняемого в Азербайджан Пенитенциарная служба Министерства юстиции предпринимает необходимые меры.
