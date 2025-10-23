Зарплата учителей, показавших высокие результаты на сертификации, повысится на 35%

Завершены процесс сертификации преподавателей и этап собеседований на 2025 год.

Как говорится в сообщении MÜTDA, среди участников сертификационного экзамена 6628 учителей набрали 51 балл и выше. Их заработная плата будет увеличена на 35 процентов.

Еще 11 316 педагогов, получивших от 30 до 50 баллов, получат повышение зарплаты на 10 процентов.

Для 3 129 учителей, не прошедших тестирование или собеседование, а также не участвовавших в них, будут организованы специальные курсы.