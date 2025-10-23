Мухтар Бабаев: Экологические проблемы Каспийского моря займут важное место в повестке COP30

Важно активное участие наших ученых в точной оценке последствий изменения климата.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата Мухтар Бабаев, выступая на презентации книги «COP29: Глобальные и национальные вызовы, задачи науки».

Отметив, что проведение в нашей стране 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) имеет важное значение, Мухтар Бабаев сказал, что Азербайджан продолжит деятельность в качестве председателя этого престижного мероприятия до ноября текущего года.

По его словам, Год солидарности во имя зеленого мира и международные мероприятия COP29 формируют новое мышление не только в политической и экономической, но и в научной и нравственной сферах. Национальная Академия наук Азербайджана принимает активное участие в процессе COP29, и мобилизация научного потенциала страны в этом направлении представляет существенное значение.

Представитель Президента подчеркнул, что Организационный комитет, утвержденный соответствующим Распоряжением Президента Ильхама Алиева, за последние два года посетил 62 страны. Это не только важная миссия, но и показатель ценного опыта, накопленного Азербайджаном на международной арене.

«В последние годы наша страна сыграла активную роль в налаживании значительных связей в направлении климатической дипломатии и глобального партнерства. Благодаря этой деятельности Азербайджан сегодня известен в мире как надежный партнер и ответственное государство. Президент Ильхам Алиев признан международным сообществом как влиятельный лидер глобального масштаба. Этот процесс стал для нас серьезным испытанием, и Азербайджан сумел выйти из него достойно, с высокими результатами», – добавил он.

Мухтар Бабаев напомнил, что Президент Ильхам Алиев, выступая в 2022 году на Каспийском саммите и недавно на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, поднял вопросы, связанные с ухудшением экологического состояния Каспийского моря и снижением его уровня. Президент подчеркнул необходимость совместных усилий прибрежных государств для предотвращения этой проблемы.

Представитель Президента сказал, что наблюдающийся с 1995 года процесс обмеления Каспийского моря в последние годы ускорился и уже серьезно влияет на судоходство, сельское хозяйство, рыболовство и другие отрасли. Эта тема широко обсуждалась в рамках COP29 и станет одной из главных тем обсуждения на конференции COP30, которая пройдет в этом году в Бразилии.

Он отметил важность активного участия международных организаций и научных институтов в глубоком изучении экологических угроз в Каспийском регионе и реализации мер по адаптации, а также сообщил, что основными приоритетами СОР30 являются сохранение биоразнообразия, защита прав национальных меньшинств и формирование этических кодексов, связанных с климатом.

По словам Мухтара Бабаева, такие климатические риски, как деградация земель, воздействие на флору и фауну, негативные последствия для здоровья человека, остаются в глобальной повестке дня.

В заключение представитель Президента сказал, что в предстоящие годы участие ученых будет иметь особое значение для точной оценки последствий изменения климата, моделирования рисков и разработки научно обоснованных решений.