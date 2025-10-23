 Пострадавший в армянском плену: Моего товарища по плену убили, играя в «рулетку» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Пострадавший в армянском плену: Моего товарища по плену убили, играя в «рулетку»

First News Media18:30 - Сегодня
Пострадавший в армянском плену: Моего товарища по плену убили, играя в «рулетку»

23 октября в Бакинском военном суде продолжается оглашение показаний обвиняемых по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, оглашены показания обратившихся в суд потерпевших, не присутствующих на судебном заседании по уважительной причине.

Согласно оглашенному показанию Азада Кямал оглу Таирова, допрошенного в качестве потерпевшего, один его зуб был выбит в результате сильного удара по рту прикладом автоматического оружия, нанесенного сотрудником полиции по имени Максим во время нахождения в армянском плену. Максим также тушил зажженную сигарету, прижимая ее к его шее. Также Максим играл в «рулетку» с товарищами Азада Таирова по плену, вставив патрон в барабанный пистолет и стреляя из него. То есть, они приставили пистолет по очередности сначала к его голове, затем к голове Шахлара Гурбанова и нажали на курок. В обоих случаях выстрелов не было. Но, когда они приставили пистолет к голове Таги Байрамова и нажали на курок, он был убит. Тело убитого Таги Байрамова по требованию армянских военных было вывезено к реке и там захоронено.

Согласно оглашенному показанию Тельмана Бабир оглу Зейналова, он получил ранение в результате разрыва противопехотной мины во время проведения разминирования на открытой местности в селе Мехдили Джебраильского района вместе с коллегами.

Следующее показание относится к Бахрузу Тапдыг оглу Насирову. Согласно ему, он получил ранение во время проведения вместе с коллегами операции по разминированию в селе Мехдили Джебраильского района в результате разрыва мины, преднамеренно установленной Арменией во время оккупации.

Отметим, что продолжается судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и многочисленных других преступлениях.

Поделиться:
249

Актуально

Точка зрения

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Мнение

Азербайджано-армянский диалог в Ереване: мнения участников

Точка зрения

Азербайджан открыл Армении путь к развитию. Пройти его она сможет только без ...

Общество

Регулярные авиарейсы в Лачын могут начаться с 2026 года

Общество

Зарплата учителей, показавших высокие результаты на сертификации, повысится на 35%

Объявленный в международный розыск гражданин Азербайджана будет экстрадирован из Ирана

Пять лиц будут привлечены к ответственности за рекламу азартных игр

Пострадавший в армянском плену: Моего товарища по плену убили, играя в «рулетку»

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Арестован таксист, совершивший неэтичные действия в отношении школьницы, которую вез на подготовительные занятия

Кямал Алиев: Рамиз Мехтиев даже не здоровался со мной

Семейная драма в Баку: Мужчина 7 лет воспитывал брата, думая, что это его сын

В Азербайджане 71-летняя женщина стала лицензированным таксистом

Последние новости

Встретились представители Азербайджана и НАТО по военному образованию

Сегодня, 20:20

Зарплата учителей, показавших высокие результаты на сертификации, повысится на 35%

Сегодня, 20:00

Объявленный в международный розыск гражданин Азербайджана будет экстрадирован из Ирана

Сегодня, 19:45

Над Саркози издеваются в тюрьме

Сегодня, 19:30

Пять лиц будут привлечены к ответственности за рекламу азартных игр

Сегодня, 19:20

В Армении арестован мэр города Масис

Сегодня, 19:00

Азербайджано-армянский диалог в Ереване: мнения участников

Сегодня, 18:45

Пострадавший в армянском плену: Моего товарища по плену убили, играя в «рулетку»

Сегодня, 18:30

Дорожная полиция предупреждает об опасности газового оборудования в машинах

Сегодня, 18:15

Попытался помыть руки и утонул: подробности трагедии в Мингячевире

Сегодня, 18:01

В Баку в квартире обнаружено тело парня

Сегодня, 17:59

Трамп намерен посетить Газу и возглавить «Совет мира»

Сегодня, 17:27

В одном из районов Баку установлены новые светофоры

Сегодня, 17:10

В Азербайджане вводят акциз на мобильные устройства

Сегодня, 17:06

Азербайджан открыл Армении путь к развитию. Пройти его она сможет только без реваншистов

Сегодня, 16:57

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Сегодня, 16:42

В Азербайджане будет взиматься налог с лиц, сдающих в аренду жилое помещение

Сегодня, 16:30

Мирзоян и Барро обсудили вашингтонские договоренности

Сегодня, 16:15

Распространились слухи о смерти Брижит Бардо: Официальное заявление - ФОТО

Сегодня, 16:10

В Баку на автобусных полосах созданы новые места для посадки и высадки пассажиров - ФОТО

Сегодня, 16:05
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10