В Азербайджане предупредили продавцов мяса, нарушающих гигиенические нормы - ФОТО

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБ) предупредило лиц, занимающихся незаконным забоем скота и продажей мяса на улицах, обочинах дорог и в местах, не отвечающих ветеринарно-санитарным и гигиеническим нормам.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в АПБ.

Было отмечено, что по выявленным в стране недостаткам принимаются соответствующие меры согласно законодательству, лицам, занимающимся забоем, разъясняются требования закона и выдаются обязательные к исполнению предписания об осуществлении забоя животных в централизованных и современных пунктах забоя.

«Отметим, что реализация мясной продукции без проведения ветеринарной экспертизы в порядке, установленном законодательством, запрещена. Продажа мяса и мясных продуктов в стране может осуществляться только на основании сопроводительных документов, таких как ветеринарная справка и ветеринарное свидетельство.

Для предотвращения заражения зоонозными болезнями и возникновения других негативных явлений недопустимо приобретение и потребление мяса и мясных продуктов без соответствующих документов.

Дело в том, что зоонозные заболевания пищевого происхождения, как правило, возникают при потреблении продуктов животного происхождения, загрязненных микроорганизмами. В настоящее время более 60% инфекционных заболеваний, встречающихся среди людей во всем мире, приходится именно на зоонозные инфекции», - говорится в сообщении.

В целях обеспечения населения здоровым мясом и мясными продуктами Агентство еще раз призвало лиц, занимающихся незаконным забоем животных и продажей мяса, не прошедшего ветеринарный контроль, воздержаться от противозаконной деятельности в этой сфере и пользоваться услугами пунктов забоя, отвечающих современным стандартам.

Разъясняя информацию, вызывающую беспокойство среди людей в социальных сетях, Агентство заявило, что граждане не должны покупать мясо без сопроводительных документов и печати (ветеринарного клейма).