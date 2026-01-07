Погибший в метро мужчина сам бросился под поезд - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Установлена личность человека, погибшего сегодня в результате падения под поезд на станции метро «Нариманов».

Как сообщает Qafqazinfo, трагически погибшим оказался Мамедов Гулу Рагим оглы, 1968 года рождения.

По словам очевидцев, мужчина сам бросился под поезд.

По данному факту в проводится расследование Наримановской районной прокуратуре.

20:54

Сегодня около 20:00 пассажир упал на пути на станции «Нариманов».

Об этом сообщили в «Баку Метрополитене».

Высокое напряжение с контактного рельса было немедленно отключено, а на место вызвана служба скорой медицинской помощи.

После восстановления напряжения поезд отправили по маршруту без пассажиров и направили cо станции «Нариманов» на электродепо.

Из-за инцидента произошли дополнительные задержки движения.

Отметим, что пассажир, упавший на путь, скончался.