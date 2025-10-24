Браконьеры попались на незаконной охоте в Шабране - ФОТО

Гражданин Турции оштрафован за нарушение правил охоты на побережье Каспийского моря в Шабранском районе.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственной службе экологической безопасности.

Было отмечено, что в ходе расследования нарушителями правил охоты были признаны гражданин Турции Мерван Чагры Тапынч и житель города Баку Захид Гасанов.

При осмотре транспортного средства марки «Нива», на котором передвигались задержанные, в автомобиле были обнаружены незаконно добытые 3 сокола-шахина, 1 голубь и 3 капкана (ловушки).

По факту в отношении нарушителей закона был составлен протокол, и к каждому из них был применен штраф в размере 2000 манатов.