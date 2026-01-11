Завтра в Баку ожидается сильный ветер - ПРОГНОЗ

Завтра, 12 января, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер, временами усиливающийся, к вечеру ослабеет.

Как сообщили 1news.az в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 4–7° тепла, днем — 13–18° тепла.

Отмечается, что атмосферное давление ожидается на уровне 757 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70–75%, днем — 45–50%.

В районах Азербайджана прогнозируется в основном сухая погода, местами возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер, в отдельных районах временами усиливающийся.

Температура воздуха ночью составит 0–5° тепла, днем — 14–19° тепла, в горных районах ночью ожидается 1–6° мороза, днем — 11–16° тепла.