Анар: Хотят всё урвать, но на 15 манатов в год скупятся

Лица, не оплачивающие членские взносы, будут исключены из Союза писателей Азербайджана (СПА).

Об этом в интервью İqtisadiyyat.az сообщил председатель Союза писателей, писатель Анар (Анар Рзаев).

По его словам, лица, не уплачивавшие членские взносы более пяти лет, будут исключены из Союза. Последнее официальное письменное предупреждение будет опубликовано завтра.

Писатель Анар отметил, что несмотря на то, что есть лица, не платившие членские взносы один, два, три или четыре года, на данный момент организация решила исключать только тех, кто не платил более пяти лет.

Он добавил, что этим людям снова дают шанс и предоставляют возможность оплатить взнос до 1 февраля:

«Мы всё ещё даем им время для оплаты. Но если они не заплатят, это будет означать, что они нам не нужны в Союзе писателей Азербайджана».

Комментируя причины, по которым некоторые не платят взносы, Анар сказал:

«Есть такие, кто хочет всё урвать от Союза писателей, но на 15 манатов в год скупятся».

Председатель СПА подчеркнул, что собранные членские взносы влияют на зарплаты и гонорары:

«Членские взносы расходуются на необходимые расходы. Мы можем использовать эти средства для премий и издания книг. В Союзе писателей Азербайджана 3000 членов. Из них 2500 не платят членские взносы. Что такое 15 манатов в год, если даже это не платят? Если бы нам не оказывалась государственная финансовая поддержка, было бы невозможно существовать только за счёт членских взносов. 500 человек, платящих по 15 манатов в год — на что это хватит?»