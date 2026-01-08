 Анар: Хотят всё урвать, но на 15 манатов в год скупятся | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Анар: Хотят всё урвать, но на 15 манатов в год скупятся

First News Media20:00 - Сегодня
Анар: Хотят всё урвать, но на 15 манатов в год скупятся

Лица, не оплачивающие членские взносы, будут исключены из Союза писателей Азербайджана (СПА).

Об этом в интервью İqtisadiyyat.az сообщил председатель Союза писателей, писатель Анар (Анар Рзаев).

По его словам, лица, не уплачивавшие членские взносы более пяти лет, будут исключены из Союза. Последнее официальное письменное предупреждение будет опубликовано завтра.

Писатель Анар отметил, что несмотря на то, что есть лица, не платившие членские взносы один, два, три или четыре года, на данный момент организация решила исключать только тех, кто не платил более пяти лет.

Он добавил, что этим людям снова дают шанс и предоставляют возможность оплатить взнос до 1 февраля:

«Мы всё ещё даем им время для оплаты. Но если они не заплатят, это будет означать, что они нам не нужны в Союзе писателей Азербайджана».

Комментируя причины, по которым некоторые не платят взносы, Анар сказал:

«Есть такие, кто хочет всё урвать от Союза писателей, но на 15 манатов в год скупятся».

Председатель СПА подчеркнул, что собранные членские взносы влияют на зарплаты и гонорары:

«Членские взносы расходуются на необходимые расходы. Мы можем использовать эти средства для премий и издания книг. В Союзе писателей Азербайджана 3000 членов. Из них 2500 не платят членские взносы. Что такое 15 манатов в год, если даже это не платят? Если бы нам не оказывалась государственная финансовая поддержка, было бы невозможно существовать только за счёт членских взносов. 500 человек, платящих по 15 манатов в год — на что это хватит?»

Поделиться:
1050

Актуально

Мнение

Азербайджан: время инициатив и влияния

Общество

Завтра начнется первое переселение в четыре села Агдеринского района

Экономика

Грузия взимет плату за транзит азербайджанского бензина в Армению

Экономика

Назначен новый заместитель министра финансов Азербайджана

Общество

Лейла Алиева поделилась видеокадрами из кухни тёти Азизы - ВИДЕО

Мастерство азербайджанских кулинаров отмечено медалями международного чемпионата в ОАЭ - ФОТО

Завтра начнется первое переселение в четыре села Агдеринского района

Анар: Хотят всё урвать, но на 15 манатов в год скупятся

Выбор редактора

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Новости для вас

Стало известно о состоянии Сархана, получившего тяжёлую травму во время ДТП в центре Баку - ОБНОВЛЕНО

Как проект в Баку сделал немецких мастеров известными в Европе - ФОТО

В школах Азербайджана пять дней не будет занятий

Названы самые популярные имена новорожденных в Азербайджане за 2025 год

Последние новости

Лейла Алиева поделилась видеокадрами из кухни тёти Азизы - ВИДЕО

Сегодня, 22:20

Мастерство азербайджанских кулинаров отмечено медалями международного чемпионата в ОАЭ - ФОТО

Сегодня, 22:00

В столкновениях между правительственными силами Сирии и СДС погибли 9 человек

Сегодня, 21:51

Сенат США принял резолюцию о запрете действий войск против Венесуэлы

Сегодня, 21:40

Секретарь Совбеза Армении и замглавы МИД Ирана обсудили динамику двусторонних связей

Сегодня, 21:20

Мирзоян провел встречу с замглавы МИД Ирана

Сегодня, 21:15

В Японии кошку избрали на должность смотрителя железнодорожной линии

Сегодня, 21:00

Азербайджан и Иордания обсудили перспективы энергетического сотрудничества - ФОТО

Сегодня, 20:52

ВС России ударили ракетами по Кривому Рогу - ВИДЕО

Сегодня, 20:47

Завтра начнется первое переселение в четыре села Агдеринского района

Сегодня, 20:40

Грузия взимет плату за транзит азербайджанского бензина в Армению

Сегодня, 20:30

В Иране протестующие подожгли мавзолей Аббас

Сегодня, 20:20

Назначен новый заместитель министра финансов Азербайджана

Сегодня, 20:11

Анар: Хотят всё урвать, но на 15 манатов в год скупятся

Сегодня, 20:00

Известный телеведущий Насими Набизаде сбежал из реабилитационного центра

Сегодня, 19:40

Подавший сигнал бедствия самолет Дубай-Москва вернулся в аэропорт вылета

Сегодня, 19:18

Вице-президент США извинился перед наркоманами

Сегодня, 19:15

Необычные математические способности пятилетнего Фарида - ФОТО

Сегодня, 19:01

Скандал в Научно-исследовательском институте медреабилитации: В компьютере врача нашли прослушку?

Сегодня, 18:47

В национальных парках Азербайджана пройдет День открытых дверей

Сегодня, 18:30
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43