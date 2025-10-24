 Определён третий победитель розыгрыша автомобиля в лотерее Bakcell - следующим можешь стать ты! - ФОТО | 1news.az | Новости
Определён третий победитель розыгрыша автомобиля в лотерее Bakcell - следующим можешь стать ты! - ФОТО

First News Media18:10 - Сегодня
Эмоции в лотерее Bakcell снова растут! Определён третий победитель еженедельного розыгрыша автомобиля Zeekr 001.

Эльвира Пашаева, выбранная с помощью искусственного интеллекта, сегодня получила свой автомобиль и испытала незабываемые эмоции радости от победы. Отметим, что Эльвира Пашаева выиграла в лотерее, приобретя всего лишь 1 AZN «Шанс»-пакет.

Но на этом эмоции не заканчиваются! В ближайшие недели ещё 10 счастливчиков смогут выиграть Zeekr 001. Удача может быть на вашей стороне! Примите участие и не упустите свой шанс стать победителем!

Приобретите «Шанс»-пакет уже сейчас и увеличьте свои шансы в 4 раза!

«Шанс»-пакеты:
• 1 AZN «Шанс»-пакет – 3 шанса → *3#YES
• 5 AZN «Шанс»-пакет – 25 шансов → *25#YES
• 20 AZN «Шанс»-пакет – 150 шансов → *155#YES

Всего в мега-лотерее уже 3 участника выиграли автомобиль Zeekr 001, а 20 человек стали обладателями iPhone 17. Абоненты Bakcell имеют возможность выигрывать iPhone 17 каждый день, Zeekr 001 каждую неделю и Porsche Cayenne в финальном розыгрыше.

Подробнее: lotereya.bakcell.com

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.

На правах рекламы

Определён третий победитель розыгрыша автомобиля в лотерее Bakcell - следующим можешь стать ты! - ФОТО

