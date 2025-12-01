 В Майами завершились переговоры между США и Украиной - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В Майами завершились переговоры между США и Украиной - ОБНОВЛЕНО

First News Media00:22 - Сегодня
В Майами завершились переговоры между США и Украиной - ОБНОВЛЕНО

Переговоры между американской и украинской делегациями в Майами, штат Флорида, завершились.

Как сообщает Report со ссылкой на "Суспiльне", ключевой целью переговоров стороны назвали не только прекращение боевых действий, но и создание условий, при которых Украина "больше никогда не подвергнется вторжению", о чем заявили госсекретарь США Марко Рубио и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров после переговоров.

Глава Госдепа назвал сессию продуктивным продолжением переговоров в Женеве, подчеркнув, что задача Вашингтона выходит за рамки простого завершения войны.

"Мы хотим помочь Украине стать безопасной навсегда, чтобы она никогда больше не столкнулась с очередным вторжением... Мы хотим, чтобы украинский народ вышел из этой войны не просто отстроив страну, а сделав ее сильнее и состоятельнее, чем она была когда-либо", - заявил госсекретарь.

Рубио признал, что процесс "сложный и деликатный". Он также анонсировал следующий этап дипломатических усилий - спецпредставитель Стив Уиткофф позже на этой неделе отправится в Москву.

Кроме того, по словам Рубио, США поддерживают контакт с российской стороной в разной степени и обладают "достаточно хорошим пониманием их взглядов".

Умеров, в свою очередь, подтвердил успех переговоров и поблагодарил за работу команду США.

"Мы обсудили все важные вопросы для Украины и украинского народа, и США выразили чрезвычайную поддержку. Наша цель - преуспевающая и сильная Украина" - подытожил он.

20:18

Глава украинской делегации на переговорах с США Рустем Умеров сообщил в своем Telegram-канале о начале переговоров с американской делегацией, как передает Газета.ру.

«В Соединенных Штатах уже началась встреча украинской делегации с американской стороной относительно шагов для достижения достойного мира», — написал он.

19:12

Представители США и Украины проведут переговоры в воскресенье в Майами (штат Флорида).

Как передает Report, делегации двух стран работают над окончательным согласованием предложенного Вашингтоном мирного плана, который был существенно пересмотрен в ходе нескольких дней переговоров, чтобы сделать его более приемлемым для Киева.

Ожидается, что спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер представят этот документ Путину во вторник.

Украинская делегация, которую теперь возглавляет советник по национальной безопасности Рустем Умеров, уже находится в Майами в преддверии встречи, которая состоится в эксклюзивном гольф-клубе Shell Bay, принадлежащем Уиткоффу. В состав делегации также входят замминистра иностранных дел Сергей Кислица, посол в США Ольга Стефанишина, начальник Генштаба Андрей Гнатов и представители украинской разведки.

Американскую переговорную команду представляют госсекретарь Марко Рубио, Уиткофф и Кушнер.

Высокопоставленный американский чиновник, источник Axios, утверждает, что Вашингтон планирует добиться от Украины согласования последних пунктов о территории и гарантиях безопасности, чего не удалось сделать на встрече в Женеве неделю назад. "Украинцы знают, чего мы от них ожидаем", – сказал собеседник издания.

Ранее Умеров сделал публикацию о начале переговоров между США и Украиной, однако спустя несколько минут удалил ее.

Поделиться:
1115

Актуально

Общество

В Баку произошел взрыв в жилом здании - ФОТО - ВИДЕО

Политика

Джамиля Гасанлы отпустили после дачи показаний в рамках дела Рамиза Мехтиева - ...

Политика

Гюльтакин Гаджибейли задержана в Турции

Общество

Азербайджан - принимающая сторона Недели креативности - ФОТО

В мире

В Майами завершились переговоры между США и Украиной - ОБНОВЛЕНО

В пещерах майя открыт древнейший «путь в загробный мир»

Уиткофф сообщил, что встретится с Путиным 2 декабря

Мадуро готов уйти в отставку не раньше, чем через 18 месяцев

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Число погибших во время крупного пожара в Гонконге выросло до 128 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Европе призвали запретить соцсети для детей до 16 лет

Путин отреагировал на утечку разговора Уиткоффа и Ушакова

Нидерланды первые в мире искоренили проблему бездомных собак

Последние новости

В Майами завершились переговоры между США и Украиной - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 00:22

В пещерах майя открыт древнейший «путь в загробный мир»

30 / 11 / 2025, 23:52

Уиткофф сообщил, что встретится с Путиным 2 декабря

30 / 11 / 2025, 23:41

Мадуро готов уйти в отставку не раньше, чем через 18 месяцев

30 / 11 / 2025, 23:30

Вертолет ВВС Шри-Ланки разбился в ходе спасательной операции

30 / 11 / 2025, 23:16

Азербайджанская каратистка завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Египте

30 / 11 / 2025, 22:55

На Канарах найден урожай, который сеяли еще 2 тысячи лет назад

30 / 11 / 2025, 22:35

Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ о сохранении квот

30 / 11 / 2025, 22:09

Хакан Фидан встретился с Масудом Пезешкианом

30 / 11 / 2025, 21:52

Внук великого Бюльбюля назначен дирижёром Государственного симфонического оркестра имени У.Гаджибейли

30 / 11 / 2025, 21:41

Грузинская оппозиция прекратила голодовку перед зданием парламента

30 / 11 / 2025, 21:28

Жена вице-президента Ирана погибла в ДТП

30 / 11 / 2025, 21:15

Джамиля Гасанлы отпустили после дачи показаний в рамках дела Рамиза Мехтиева - ОБНОВЛЕНО

30 / 11 / 2025, 21:13

Министры ОПЕК+ решили сохранить текущие квоты на нефть в 2026 году - ОБНОВЛЕНО

30 / 11 / 2025, 20:54

Азербайджанский дзюдоист взял бронзу на турнире Большого шлема

30 / 11 / 2025, 20:35

Назван главный ген, управляющий развитием мозга

30 / 11 / 2025, 19:56

Досрочные парламентские выборы в Кыргызстане завершены

30 / 11 / 2025, 19:33

Иран оценивает возможности для эффективного диалога с Европой

30 / 11 / 2025, 18:56

В Азербайджане снизится дальность видимости на дорогах

30 / 11 / 2025, 18:37

В Азербайджане женщина задержана по подозрению в убийстве мужа

30 / 11 / 2025, 17:57
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30