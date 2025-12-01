В Майами завершились переговоры между США и Украиной - ОБНОВЛЕНО

Переговоры между американской и украинской делегациями в Майами, штат Флорида, завершились.

Как сообщает Report со ссылкой на "Суспiльне", ключевой целью переговоров стороны назвали не только прекращение боевых действий, но и создание условий, при которых Украина "больше никогда не подвергнется вторжению", о чем заявили госсекретарь США Марко Рубио и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров после переговоров.

Глава Госдепа назвал сессию продуктивным продолжением переговоров в Женеве, подчеркнув, что задача Вашингтона выходит за рамки простого завершения войны.

"Мы хотим помочь Украине стать безопасной навсегда, чтобы она никогда больше не столкнулась с очередным вторжением... Мы хотим, чтобы украинский народ вышел из этой войны не просто отстроив страну, а сделав ее сильнее и состоятельнее, чем она была когда-либо", - заявил госсекретарь.

Рубио признал, что процесс "сложный и деликатный". Он также анонсировал следующий этап дипломатических усилий - спецпредставитель Стив Уиткофф позже на этой неделе отправится в Москву.

Кроме того, по словам Рубио, США поддерживают контакт с российской стороной в разной степени и обладают "достаточно хорошим пониманием их взглядов".

Умеров, в свою очередь, подтвердил успех переговоров и поблагодарил за работу команду США.

"Мы обсудили все важные вопросы для Украины и украинского народа, и США выразили чрезвычайную поддержку. Наша цель - преуспевающая и сильная Украина" - подытожил он.

20:18

Глава украинской делегации на переговорах с США Рустем Умеров сообщил в своем Telegram-канале о начале переговоров с американской делегацией, как передает Газета.ру.

«В Соединенных Штатах уже началась встреча украинской делегации с американской стороной относительно шагов для достижения достойного мира», — написал он.

19:12

Представители США и Украины проведут переговоры в воскресенье в Майами (штат Флорида).

Как передает Report, делегации двух стран работают над окончательным согласованием предложенного Вашингтоном мирного плана, который был существенно пересмотрен в ходе нескольких дней переговоров, чтобы сделать его более приемлемым для Киева.

Ожидается, что спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер представят этот документ Путину во вторник.

Украинская делегация, которую теперь возглавляет советник по национальной безопасности Рустем Умеров, уже находится в Майами в преддверии встречи, которая состоится в эксклюзивном гольф-клубе Shell Bay, принадлежащем Уиткоффу. В состав делегации также входят замминистра иностранных дел Сергей Кислица, посол в США Ольга Стефанишина, начальник Генштаба Андрей Гнатов и представители украинской разведки.

Американскую переговорную команду представляют госсекретарь Марко Рубио, Уиткофф и Кушнер.

Высокопоставленный американский чиновник, источник Axios, утверждает, что Вашингтон планирует добиться от Украины согласования последних пунктов о территории и гарантиях безопасности, чего не удалось сделать на встрече в Женеве неделю назад. "Украинцы знают, чего мы от них ожидаем", – сказал собеседник издания.

Ранее Умеров сделал публикацию о начале переговоров между США и Украиной, однако спустя несколько минут удалил ее.