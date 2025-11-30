Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ о сохранении квот

Министр энергетики Парвиз Шахбазов принял участие в 40-м заседании министров стран-членов и стран, не входящих в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), состоявшемся в онлайн-формате.

Как передает 1news.az со ссылкой на сообщение Минэнерго, Азербайджан выразил поддержку принятому на заседании решению о сохранении суточной добычи сырой нефти на стабильном уровне до конца 2026 года, а также механизму оценки максимальной устойчивой производственной мощности.

Кроме того, были обсуждены ситуация на глобальном нефтяном рынке, уровни добычи и выполнение обязательств по компенсационным объемам. Утверждён подготовленный Секретариатом ОПЕК механизм оценки Максимальной Устойчивой Производственной Мощности (MSC), который будет использоваться как ориентир при определении базовых уровней добычи нефти в странах «Декларации о сотрудничестве» на 2027 год.

Секретариату ОПЕК также поручено подготовить план по достижению целей подписанной 2 июля 2019 года Хартии о сотрудничестве и представить его на следующем заседании министров.

Достигнута договоренность о проведении 41-го заседания министров стран-членов и стран, не являющихся членами ОПЕК, 7 июня следующего года.

Читайте по теме:

Министры ОПЕК+ решили сохранить текущие квоты на нефть в 2026 году - ОБНОВЛЕНО